Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Vahşi doğada yaşananlar yine nefesleri kesti. Yer: Tanzanya... Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı, vahşi yaşamın mensuplarının en iyi görülebileceği yerlerden biri. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. Ancak ortaya bazen hiç beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Birazdan görecekleriniz gibi. Bir yanda aslanlar ve bufalolar, bir yanda da insanlar...

Türkiye'ye oldukça uzak olsa da Serengeti'yi izlediğimiz belgesellerden biliyoruz.