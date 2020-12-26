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Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Vahşi doğada yaşananlar yine nefesleri kesti. Yer: Tanzanya... Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı, vahşi yaşamın mensuplarının en iyi görülebileceği yerlerden biri. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. Ancak ortaya bazen hiç beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Birazdan görecekleriniz gibi. Bir yanda aslanlar ve bufalolar, bir yanda da insanlar. İşte görünce çok şaşıracağınız o gürüntüler...

26.12.2020 01:58 - Son Güncelleme: 26.12.2020 01:58
Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Vahşi doğada yaşananlar yine nefesleri kesti. Yer: Tanzanya... Tanzanya'da bulunan Serengeti Ulusal Parkı, vahşi yaşamın mensuplarının en iyi görülebileceği yerlerden biri. Serengeti, 30 bin kilometrekarelik alanıyla dünyanın en büyük safari alanı. Ancak ortaya bazen hiç beklenmedik olaylar çıkabiliyor. Birazdan görecekleriniz gibi. Bir yanda aslanlar ve bufalolar, bir yanda da insanlar...

Türkiye'ye oldukça uzak olsa da Serengeti'yi izlediğimiz belgesellerden biliyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Serengeti vahşi doğanın en özgür olduğu bölgelerden biri. İşte o anlardan biri dişi aslanlar tarafından kovalanan bufalo sürüsü...

Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Sürü aslanlardan kaçmak istiyor. Ancak kolay pes etmeye niyetleri yok. Yırtıcılarla mücadele ediyorlar.

Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Ancak dezavantajları var. Sürünün içinde yavru bufalolar var. Bu nedenle onları arkada bırakmaktan korkuyorlar.

Vahşi doğada nefes kesen kapışma! Bir yanda insanlar, bir yanda aslanlar ve bufalolar! Her şey saniyeler içinde oldu...

Sürünün lideri aslanlara karşı hamle yapıyor ama etkili olamıyor.

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