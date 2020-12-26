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Bu fotoğrafı birçok kişi belki de ilk defa görecek! İşte Osmanlı'nın 34. padişahı Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençliği...

Osmanlı Devleti'nin 34'üncü hükümdarı ve 113'üncü İslam halifesi olan II. Abdülhamid Han, 33 yıllık hükümdarlığı süresince Osmanlı İmparatorluğu topraklarına ve milletine birçok hizmette bulunmuştur. Sultan Abdülhamid Han, devlet ve hilafet mührünü abdestsiz basmayacak kadar dindar bir yaşam sürmüştü. Osmanlı İmparatorluğu'nun en çok araştırılan padişahlarından biri olan Sultan II. Abdülhamid Han'ın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. İşte Sultan II. Abdülhamid Han'ın o fotoğrafı ve diğer siyasilerin gençlik halleri...

26.12.2020 04:28 - Son Güncelleme: 26.12.2020 04:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





