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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

Türkiye genelinde hafta sonu için saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kısıtlama öncesi trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin ana arterlerindeki yoğunluk kısıtlama başladıktan sonra bir süre daha devam etti. Daha sonra tüm sokaklar sessizliğe büründü. İşte sokak kısıtlaması sonrası objektiflere yansıyan kareler...

25.12.2020 23:04 - Son Güncelleme: 25.12.2020 23:04
Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

Türkiye genelinde hafta sonu için saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek kısıtlamayla sokaklarda sessizlik hakim oldu.

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Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

Kısıtlama öncesi trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin ana arterleri ndeki yoğunluk kısıtlama başladıktan sonra bir süre daha devam etti. Trafiğin de çekilmesiyle İstanbul ve tüm Türkiye'de sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

Türkiye'nin birçok cadde, sokak ve meydanı boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

İşte boş sokaklardan kareler...

Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...
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