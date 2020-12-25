Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Türkiye sessizliğe büründü! İşte boş sokakların fotoğrafları...

Kısıtlama öncesi trafiğin durma noktasına geldiği İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile kentin ana arterleri ndeki yoğunluk kısıtlama başladıktan sonra bir süre daha devam etti. Trafiğin de çekilmesiyle İstanbul ve tüm Türkiye'de sessizlik hakim oldu.