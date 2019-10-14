Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Ormanlar kralı olan aslan diğer hayvanlar arasında en güçlü ve çekinilenler arasında yer alır. Bu bağlamda 'Hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Bir aslanı bu halde daha önce görmemiş olabilirsiniz! Ormanlar Kralı lakabıyla vahşi doğanın en acımasız ve güçlü canlısı olarak bilinen aslan adeta ölümle burun buruna geldi. Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sonrasında yaşananlar ise adeta bir film gibi.

14.10.2019 12:03 - Son Güncelleme: 14.10.2019 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





