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Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Ormanlar kralı olan aslan diğer hayvanlar arasında en güçlü ve çekinilenler arasında yer alır. Bu bağlamda 'Hanedanlar' isimli belgesel serisinde Red isimli erkek aslanın, yirmiden fazla sırtlanın ortasında kaldığı anlar yayınlandı. Bir aslanı bu halde daha önce görmemiş olabilirsiniz! Ormanlar Kralı lakabıyla vahşi doğanın en acımasız ve güçlü canlısı olarak bilinen aslan adeta ölümle burun buruna geldi. Onlarca sırtlan bir aslanın etrafını sarmış ve onu öldürmek için sadece sabırla pes etmesini bekliyorlardı. Ölümün nefesini adeta ensesinde hisseden aslan hiç beklemediği bir sonuçla karşılaştı. Sonrasında yaşananlar ise adeta bir film gibi.

14.10.2019 12:03 - Son Güncelleme: 14.10.2019 12:03
Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Dünyanın en vahşi hayvanlarından biri olan aslanlar ne kadar güçlü olsalar da yardıma ihtiyaç duyarlar.

Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

'Hanedanlar' isimli belgeselde etrafı sırtlanlarla çevrilmiş yalnız bir aslanın mücadelesi yayınlandı.

Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Sırtlanlardan bir türlü kaçamayan aslanın imdadına dostu yetişti.

Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Belgeselde Red isimli erkek aslanın etrafını bir anda 20 sırtlan sarıyor.

Vahşi doğada kan donduran anlar! Aslan öldürülmeyi beklerken...

Aslan ise her ne kadar sırtlandan güçlü olsa da bu kadar büyük bir grup karşısında kendini koruyamıyor.

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