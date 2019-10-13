Uzmanlar uyardı: Sevdiğiniz birçok besin beyninizi öldürüyor! İşte beyne zarar veren yiyecekler listesi
Beyin; fiziksel olarak yaklaşık 1,5 kilogramdır ve birçok insan organından daha ağırdır. İnsan için tüm organlar önem taşır. Fakat beyin diğer organlardan tamamen ayrılıyor. Bu bağlamda beyin sağlığımız için tüketmemiz gereken besinler kadar tüketmememiz gereken besinler de vardır. Tükettiğimiz besinler, sadece kilo alıp vermemizi sağlamıyor sağlığımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Günlük hayatta tüketmekten keyif aldığınız bazı yiyeceklerin beyninizi öldürdüğünü biliyor muydunuz? Peki hangi yiyecekler beyne zarar veriyor? İşte gün içerisinde severek tükettiğimiz ancak beynimizi zehirleyen besinler...
BEYİN HAKKINDA BİLGİ
Fiziksel olarak yaklaşık 1,5 kilogramdır ve birçok insan organından daha ağırdır. Yüzeyi bir ceviz gibi kıvrımlıdır ve soğuk yulaf lapasını andıran bir rengi ve kıvamı vardır. Ne var ki biyolojik olarak son derecede karmaşıktır. Muazzam sayıda, muhtemelen toplam 100 milyar kadar hücre (nöronlar) içermektedir
Fakat her bir nöronun, kendisine destek hizmeti gören glia denen daha küçük hücrelerden oluşan bir topluluk içine gömülü olduğunu keşfettiğimizde bu sayı bile cüce kalır. Beynin büyük bölümünü, iki eşit parçaya bölünmüş olan serebrum oluşturur. Serebrumun yüzeyi korteks olarak adlandırılır. Korteksin büyüklüğü insanı bütün diğer organizmalardan ayırır.
Serebrum kabaca belirli vücut fonksiyonlarına karşılık gelen ve algısal bilgiyi işleyen bölgelere ya da loplara ayrılır. Serebrumun arkasında, vücuttaki tüm küçük kas hareketlerini kontrol eden beyincik uzanır. Bu kısımların altında omuriliğin devamı olan kalın bir sap ya da beyin sapı bulunur. Burası, her şeyi beyinle iletişime sokmak üzere, beyinden çıkarak omurilikten geçen ve vücudun tüm sinir sistemine uzanan sinir liflerini taşır.
Tükettiğiniz besinleri 'kilo aldırır mı?, 'kaç kaloridir?' gibi soruları düşünerek yiyoruz birçoğumuz. Fakat, kilomuzu ve vücudumuza yerleşen yağı düşünürken, vücudumuz konusunda bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Besinlerden aldıklarımız sadece kilomuzu etkilemiyor. En çok etkilenen organlardan biri beyin...
BU BESİNLERE DİKKAT!
Yediklerimizden, içtiklerimizden etkilenen beyin, tükettiklerinize göre reaksiyon veriyor. Yani beyin gücünüzü güçlendiriyor veya zayıflatıyor. Bu noktada da devreye 'beyni tüketen, zayıflatan besinler nelerdir?' sorusu giriyor. İşte beyin sağlığını olumsuz etkileyen yiyecekler...