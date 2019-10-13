Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

KARABASAN NEDEN GELİR?

Karabasan olarak da bilinen uyku felci uykuya dalmadan önce bedenin geçici olarak hareket edememe durumudur. Uzmanlara göre uyku felci normal olarak karşılanırken dini açıdan korkulan bir durumdur. Karabasan diye tarif edilen durumda kişinin bilinci açıktır, kişi kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediği gibi sesini de çıkartamaz.

İşte bu durum fizyolojik olarak REM uykusu sırasında oluşan geçici felçtir. Metobolizma uykuya geçtiğinde beyin tarafından, kaslar geçici felç durumuna getirilir bunun nedeni rüya görürken kolların ve bacakların hareket etmesini engellemek, bireyin kendisine zarar vermesini engellemektir.