Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!
Rüyalar her zaman merak konusu olmuş, özellikle tarih boyunca bir çok alanda insanları, kavimleri hatta ve hatta imparatorlukları dahi etkilemiştir. Rüyalar hayatımızda açıklanamayan en gizemli şeylerden biridir. Rüya konusunda pozitif bilimlerin de gelişmesi sayesinde merak oranı artmış ve daha çok araştırma yapılmaya başlanılmıştır. Bu araştırmalar günümüzde bilimselliğe hizmet etse de çok eski çağlardan beri rüyalar anlamlandırmak ve de bu anlamlara göre davranma eğilimiyle insanların gündelik hayatını etkilemiştir. Rüyalar hakkında bilinmeyen birçok soru işaretleri var. Yapılan araştırmalar rüyalar hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor. Karabasan nedir? Rüyaların çoğu unutulur mu? Görme engelliler rüya görebilir mi? İşte rüyalar hakkında bilmeyenler...
KARABASAN NEDEN GELİR?
Karabasan olarak da bilinen uyku felci uykuya dalmadan önce bedenin geçici olarak hareket edememe durumudur. Uzmanlara göre uyku felci normal olarak karşılanırken dini açıdan korkulan bir durumdur. Karabasan diye tarif edilen durumda kişinin bilinci açıktır, kişi kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediği gibi sesini de çıkartamaz.
İşte bu durum fizyolojik olarak REM uykusu sırasında oluşan geçici felçtir. Metobolizma uykuya geçtiğinde beyin tarafından, kaslar geçici felç durumuna getirilir bunun nedeni rüya görürken kolların ve bacakların hareket etmesini engellemek, bireyin kendisine zarar vermesini engellemektir.
Rüyalar hayatımızda en çok açıklanamayan en gizemli şeylerden biridir. Birçok bilinmezin açıklığa kavuştuğu günümüzde rüyalar ile alakalı birçok konu halen bilinmezliğini korumaktadır. Rüyalar hakkında bilinmeyen birçok soru işaretleri var. Yapılan araştırmalar rüyalar hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor.