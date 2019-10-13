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Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

Rüyalar her zaman merak konusu olmuş, özellikle tarih boyunca bir çok alanda insanları, kavimleri hatta ve hatta imparatorlukları dahi etkilemiştir. Rüyalar hayatımızda açıklanamayan en gizemli şeylerden biridir. Rüya konusunda pozitif bilimlerin de gelişmesi sayesinde merak oranı artmış ve daha çok araştırma yapılmaya başlanılmıştır. Bu araştırmalar günümüzde bilimselliğe hizmet etse de çok eski çağlardan beri rüyalar anlamlandırmak ve de bu anlamlara göre davranma eğilimiyle insanların gündelik hayatını etkilemiştir. Rüyalar hakkında bilinmeyen birçok soru işaretleri var. Yapılan araştırmalar rüyalar hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor. Karabasan nedir? Rüyaların çoğu unutulur mu? Görme engelliler rüya görebilir mi? İşte rüyalar hakkında bilmeyenler...

13.10.2019 16:07 - Son Güncelleme: 13.10.2019 16:07
Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

KARABASAN NEDEN GELİR?

Karabasan olarak da bilinen uyku felci uykuya dalmadan önce bedenin geçici olarak hareket edememe durumudur. Uzmanlara göre uyku felci normal olarak karşılanırken dini açıdan korkulan bir durumdur. Karabasan diye tarif edilen durumda kişinin bilinci açıktır, kişi kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediği gibi sesini de çıkartamaz.

İşte bu durum fizyolojik olarak REM uykusu sırasında oluşan geçici felçtir. Metobolizma uykuya geçtiğinde beyin tarafından, kaslar geçici felç durumuna getirilir bunun nedeni rüya görürken kolların ve bacakların hareket etmesini engellemek, bireyin kendisine zarar vermesini engellemektir.

Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

KARABASAN NEDİR?

Uyku felci beyin REM durumundan tamamen uyanık duruma geçse de beden felcinin devam etmesi durumunda oluşur. Bireyin bilincinin açık olup hareket edememe durumu kişinin içinde bulunduğu durumu karabasan olarak nitelemesine neden olur.

Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

Rüyalar hayatımızda en çok açıklanamayan en gizemli şeylerden biridir. Birçok bilinmezin açıklığa kavuştuğu günümüzde rüyalar ile alakalı birçok konu halen bilinmezliğini korumaktadır. Rüyalar hakkında bilinmeyen birçok soru işaretleri var. Yapılan araştırmalar rüyalar hakkında bilinmeyenleri ortaya çıkarıyor.

Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

Rüyaların çoğu unutulur mu?

Uyandığınız zamandan 5 dakika kadar sonra rüyanın yarısı unutulur. 10 dakika sonra ise %90 kadarı hafızanızdan uçar gider.

Bu tarz rüyalar görüyorsanız... Rüyalar hakkında bilinmeyen gerçekler!

Görme engelliler rüya görebilir mi?

Doğuştan görme engelli olanların rüya görmediği bilinmektedir. Ancak sonradan görme engelli olanlar, rüyalarında "görsel öğeler, görüntüler" görürler. Ancak Doğuştan görme engeli olanlar, duyular üzerine rüyalar görürler. Görme, koklama, dokunma, hissetme gibi…

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