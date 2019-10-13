Baba Vanga'nın kan donduran Türkiye kehanetleri korkuttu.... Yer yerinden oynayacak! Taş üstünde taş kalmayacak...
Yer yerinden oynayacak! Baba Vanga Bulgaristan'da dünyaya geldi. Genç bir kadınken dünyanın gözdesi haline gelen Baba Vanga, söylemleriyle yıllar içinde korku saldı. Baba Vanga'nın dikkatleri üzerine çekmesi ise ustası Nostradamus kadar başarılı olmasıydı. Birçok kehaneti gerçekleşti, birçoğu ise korku salıyor. Baba Vanga'nın kehanetleri arasında Türkiye'yi yakından ilgilendirenler de var. Son olarak Fransa'daki Notre-Dame Katedrali'nin yanmasıyla yeniden gündeme gelen Baba Vanga, kan donduran kehanetleriyle Türkiye'nin de diken üstünde olmasına sebep oldu. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler? İşte yaşlı kahinin gelecek için ilginç kehanetleri...
Baba Vanga kehanetleriyle korku salmaya devam ederken, kan donduran olaylar da yaşanmaya devam ediyor. Sri Lanka'daki saldırı ve Fransa'daki katedralin yanmasıyla gözlerin çevrildiği Baba Vanga, Türkiye kehanetleriyle herkesi korkuttu. Türkiye hakkında da kehanetler bulunan Baba Vanga, son zamanların en çok konuşulan ismi oldu. Peki Baba Vanga'nın Türkiye kehanetleri neler?
NOSTRADAMUS HEDEF OLARAK DİREKT TÜRKİYE'Yİ GÖSTERİYOR
Baba Vanga gibi yakından takip edilen ve tüm dünyanın söylediklerine göre önlem alınmaya çalıştığı kahinlerden biri olan Nostradamus 2019 kehanetleri ortaya çıktı. Nostradamus'un 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkacak, ölümcül depremler meydana gelecek.
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.
GÜNEY ASYA'DAN SONRA TÜRKİYE'DE DEPREM OLACAK
Endonezya'da meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.