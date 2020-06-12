Uzmanlar özellikle uyarıyor! Kuru meyvelerde gizli tehlike! Kalp, şeker, yüksek tansiyon...

SAĞLIK SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR

Kuru meyvelerin fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğinin altını çizen Öztürk, "Kuru meyveler fazla tüketildiğinde, kalori alımı yoğun olacağı için kilo alımı yönünde olumsuz destekleyecektir. 'Kuru meyve tüketmeyin' diye bir şey söz konusu değil ama miktar kontrolüne gitmek gerekiyor sadece. Sonuçta fazla yediğimiz her şey kilo aldırma unsurudur ki kilo ile beraber kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorunu hayatımıza dahil olacaktır" dedi.

İşte vazgeçilmez olan ama asla yan yana gelmemesi gereken o besinler....