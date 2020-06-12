Uzmanlar özellikle uyarıyor! Kuru meyvelerde gizli tehlike! Kalp, şeker, yüksek tansiyon...
Uzmanlar açıkta satılan kuru meyvelerdeki gizli tehlikeyi ilk kez açıkladı. Herkesin severk tükettiği, özellikle diyet yapanların tatı ihtiyacını karşıladığı kuru meyvelere konulan o madde büyük hastalıklara yol açıyor. Uzman isimler özellikle açıkta satılan kuru meyvelerde daha çok bulunan bu madde için uyardı ve kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorununa neden olduğunu söyledi. İşte kuru meyvelerdeki o tehlike...
Pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılan kuru meyveler, çeşitli sağlık sorunlarına yol açıyor. Uzmanlar, açıkta satılan kuru meyveler yerine paketli ürünler tercih edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kuru meyve tüketiminde bir diğer önemli nokta ise, paket içeriğini okuyarak şeker ilavesi olmadığından emin olunan ürünlerin satın alınması. Öte yandan şeker ilavesi yapılan her kuru meyveyi tespit edebilmek pek mümkün olmasa da, özellikle kuru inciri tatlandırmak için kullanılan en yaygın maddenin, pudra şekeri olduğu iddia ediliyor.
Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk, "Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli" dedi.
"ŞEKER İLAVESİZ KURU MEYVE TÜKETMEK GEREKİYOR"
Kuru meyvelerin de taze meyveler gibi sağlıklı olduğunu ifade eden Öztürk, şeker ilavesiz olanları tüketmek gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Kuru meyve ile taze meyveyi kıyaslarsak eğer, taze meyvelere göre su oranları daha düşüktür. Su içeriği uçurulduğu için daha yoğun kaloriye sahiptir. Biz beslenme uzmanları için hiçbir zaman kalori öne çıkan unsur değildir, beslenme temel ölçüdür. Bu noktada da vitamin, mineral içeriği ve bunun korunuyor olması önemli olan. Kuru meyvelerin antioksidan, lif, kalsiyum, bazılarının ise demir içeriği yüksektir. Bu açıdan beslenmemize katkılar sağlar. Taze meyve taşıyıp tüketmek her zaman kolay bir unsur değil. Acil enerji ihtiyacı ve tatlı yeme isteğini bastırma söz konusu olduğunda kuru meyveler bizim için tercihtir. Bu noktada şöyle bir uyarım olacak, şeker ilavesiz olanları tüketmek önemli. Paketli ürünleri tercih etmek lazım. Çünkü kurutma işlemi esnasında ya da kurutmadan önceki süreçte, aflotoksin dediğimiz küflerin oluşmaması açısından, sağlıklı kurutma işlemi yapılmış ürünleri tercih etmek önemli. Bu noktada da paketlerin üzerini okumak gerekiyor."
ÖZELLİKLE KURU İNCİRDEKİ PUDRA ŞEKERİ İLAVESİNE DİKKAT
Kuru meyvelere pudra şekeri, fruktoz ya da mısır şurubu ile şeker ilavesi yapılabildiğini anlatan Öztürk, "Açık olanların üzerinde örneğin incirlerde, beyaz pudra şekeri kalıntısı mutlaka fark edilir. Açık olanların kurutma, depolanma işlemi ve satış aşamasında beklediği açık alanlara çok dikkat etmek gerekiyor. O açıdan küflerin aşırı miktarda oluşmuş olması da insan sağlığına zarar vereceği için çok fazla tercih edilmemeli. Pudra şekeri dışında normal şeker, fruktoz ya da mısır şurubu kullanabiliyorlar. O aşamada mutlaka paket üzerini okuyup, şeker ilavesiz olanları almak gerekiyor" şeklinde konuştu.
SAĞLIK SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR
Kuru meyvelerin fazla tüketilmesinin sağlık sorunlarını beraberinde getirebileceğinin altını çizen Öztürk, "Kuru meyveler fazla tüketildiğinde, kalori alımı yoğun olacağı için kilo alımı yönünde olumsuz destekleyecektir. 'Kuru meyve tüketmeyin' diye bir şey söz konusu değil ama miktar kontrolüne gitmek gerekiyor sadece. Sonuçta fazla yediğimiz her şey kilo aldırma unsurudur ki kilo ile beraber kalp hastalığı, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi bir sürü sağlık sorunu hayatımıza dahil olacaktır" dedi.
İşte vazgeçilmez olan ama asla yan yana gelmemesi gereken o besinler....