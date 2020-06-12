16 il için geçiş noktası olacak! Dev projede son 70 metre

ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK

Yapımı tamamlandığında bölgedeki 16 il için geçiş noktası olacak köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir yere sahip.

Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandı.