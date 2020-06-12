16 il için geçiş noktası olacak! Dev projede son 70 metre
Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak yollar üzerinde stratejik bir konumda bulunan 660 metre uzunluğundaki Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tünelinde köprünün iki yakasının birleşmesine sadece 70 metre kaldı. Projenin yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor.
Malatya-Elazığ kara yolu üzerinde Karakaya Baraj Gölü'nden geçişi sağlayan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayan yollar üzerinde stratejik konumda bulunan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'nde fiziki gerçekleşme oranı yüzde 92'ye ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, mevcut köprünün bulunduğu noktada kesintiye uğrayan Elazığ-Malatya illeri arasındaki kesimin bölünmüş yol bütünlüğünün sağlanması, yol standartlarının iyileştirilerek daha konforlu ve güvenli ulaşım tesis edilmesi amacıyla 2014 yılında Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımına başlanan Yeni Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli'ndeki çalışmalar hızla sürdürülüyor.
ZAMAN VE AKARYAKITTAN TASARRUF SAĞLAYACAK
Yapımı tamamlandığında bölgedeki 16 il için geçiş noktası olacak köprü ve tünel, lojistik açıdan önemli bir yere sahip.
Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli bünyesinde bulunan her biri 2 bin 400 metreden oluşan toplam 4 bin 800 metrelik çift tüp Kömürhan Tüneli, nihai beton kaplaması dahil tamamlandı.
İKİ YAKANIN BİRLEŞMESİNE 70 METRE KALDI
Yeni tip koronavirüs ile mücadele sürecinde uygulamaya konulan tedbirlerle belirli bir düzeyde yürütülen çalışmalara normalleşme sürecine girilmesiyle hız verildi.
Büyük ölçüde yerli teknoloji, yerli mühendislik ve iş gücüyle yürütülen gergin eğik askılı tipte, 660 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki modern köprünün 590 metrelik kısmı tamamlandı. Köprünün her iyi yakasının birleşmesine 70 metre kaldı.