Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle geçen 3 aylık süreyi değerlendirdi. Son 10 gündür vaka sayısının 900 direnç noktasına takıldığını söyleyen Tükek, "Kovid-19'un ateşi sönse de közü duruyor." dedi. Ayrıca Tükek korkutan bir uyarıda bulundu.
12.06.2020 08:55
- Son Güncelleme: 12.06.2020 08:55
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 90 gün geçti. Bu sürede 2 milyon 500 bin 890 test yapılırken, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 763 vatandaş yaşamını yitirirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı ise 266 oldu.
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