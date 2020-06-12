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Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, koronavirüsle geçen 3 aylık süreyi değerlendirdi. Son 10 gündür vaka sayısının 900 direnç noktasına takıldığını söyleyen Tükek, "Kovid-19'un ateşi sönse de közü duruyor." dedi. Ayrıca Tükek korkutan bir uyarıda bulundu.

12.06.2020 08:55 - Son Güncelleme: 12.06.2020 08:55
Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana üç ay geçti. Salgındaki artış hızı bakımından 11 Nisan'da tepe noktayı gören Türkiye'de 24 Nisan kırılma günü oldu.

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Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

Bu tarihte ilk kez iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçerken, 10 Haziran itibarıyla vaka artış hızı yüzde iki seviyesine sabitlendi.

Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 90 gün geçti. Bu sürede 2 milyon 500 bin 890 test yapılırken, toplam vaka sayısı 174 bin 23, toplam iyileşen hasta sayısı 147 bin 860 oldu. Kovid-19 nedeniyle 4 bin 763 vatandaş yaşamını yitirirken, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 643, entübe hasta sayısı ise 266 oldu.

Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan altı gün sonra, Türkiye'deki ilk Kovid-19 ölümü gerçekleşti. 17 Mart'ta Çin temaslı 89 yaşındaki bir hastanın yaşamını yitirdiğinde ülke genelinde tespit edilen toplam vaka sayısı 98 olarak açıklandı.

Uzman isimden korkutan uyarı geldi! İstanbul'dan gidenler koronavirüs vaka sayısını yükseltecek

18 Mart'ta 61 yaşındaki ikinci hasta vefat ederken, 18 Mart'ta ise eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

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