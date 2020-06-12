Bilim insanlarının bile ağzı açık kaldı! İkiz kardeşi midesinden çıktı
Okuduğunuzda inanmakta güçlük çekeceksiniz ama bu galerideki olayların hepsi gerçek... Hindistan'da bir adamın karnı öyle bir büyüdü ki, sanki hamileymiş gibi görünüyordu. Bu şikayetle hastaneye gittiğinde, nadiren yaşanan ve 'fetudaki fetüs' olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrendi. Buna göre anne karnındaki ikizlerden biri, diğerinin içinde hapsoluyor ve buradan çıkamıyor. Bir süre sonra da bir çeşit parazite dönüşüyor. Bu örnekte de, Hintli adam ikiz kardeşini 36 yıl karnında taşıdı.
KAFADA BİR ÇİVİ
Bir inşaat işçisi bir gün doktora gitti. Dişi ağrıyan ve bulanık gördüğünü söyleyen adamın sorunu ise 20 yaş dişi değildi. Kafatasında bir çivi bulunan adam, bir hafta önce çivi makinesi ile çalışırken bir sorun yaşamıştı. makine tepmiş, adamın ağzından içeri bir çivi göndermiş ve bu çivi kafatasına kadar gitmişti!
PİL VE YATAK YAYI
Tutuklular, hastaneye gidebilmek ya da hapishaneye kaçak olarak sokabilmek için bazen çok acayip şeyler yutabiliyor. Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir hapishanede bulunan tutuklular, hastaneye gönderilme umuduyla pil ve yatak yayı yutmuşlar. Her iki tutuklu da denemesinde başarılı oldu; yukarıda, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede çekilen röntgenleri görüyorsunuz.
MİDESİNDEN BİR UÇAK ÇIKTI
Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito'nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito'nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!
WENDY'S RESTORANINDAN BİR PLASTİK PARÇASI
Kuzey Karolina'da yaşayan John Manley, Wendy's restoranından aldığı yemekleri mideye indirmekle meşguldü. Bu esnada restorandan verilen plastik çatal bıçaklardan bir parçayı da ısırdığını fark etmedi. Olayın nasıl geliştiği soruluğunda ise Manley, 'Adı üstünde bunun; fast food, yani hızlı yemek. Hızlıca yersin ve oradan ayrılırsın' diye cevap vermiş. Manley'nin içinden bu parçayı çıkartan ve ciğerler konusunda uzman doktor, bulduğu şeye çok şaşırdığını söylüyor. Daha önce insanların boğazından ve ciğerlerinden yaban mersini tanesi, patlamış mısır, diş ve tırnak çıkardığını söyleyen doktor, 'size ne olduğunu belli eden bir objeyle karşılaşmak garibime gitti' diyor.