Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum'da! Bir bakan bir daha baktı
Dış görünümü ile adeta bir uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından olan "Galaxy of Happiness", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu'na demirleyen yata bakan bir daha baktı.
02.08.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:39
Dış görünümü uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından "Galaxy of Happiness", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu'na demirleyen yata bakan bir daha baktı.