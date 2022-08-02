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Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum'da! Bir bakan bir daha baktı

Dış görünümü ile adeta bir uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından olan "Galaxy of Happiness", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu'na demirleyen yata bakan bir daha baktı.

02.08.2022 16:20 - Son Güncelleme: 02.08.2022 16:39
Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

Dış görünümü uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından "Galaxy of Happiness", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu'na demirleyen yata bakan bir daha baktı.

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Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

2016 yılında Letonya'da üretilen trimaran şeklindeki süper yat Galaxy of Happiness, Yalıkavak'a geldi. Gümüş rengi ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor.

Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor. Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor.

Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40'a kadar daha az enerji harcıyor. "Galaxy of Happiness"ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı

Yattakilerin bol bol denize girip güneşlendikleri görülürken, bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı
Uzay mekiği görünümlü yat Bodrum’da! Bir bakan bir daha baktı
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