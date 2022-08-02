18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır'ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra'yı bu sözlerle anlattı
Muğla Milas'ta şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından vahşice katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın eski nişanlısı Ali Arpınar Zehra'yı anlattı. Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını, 1 ay sonra ayrıldıklarını fakat görüşmeye devam ettiklerini belirten Arpınar, "Öldürülmeden iki gün önce kendi aramızda barıştık ve buraya gelince ailelerimize durumu anlatacaktık. Çalıştığı yerde huzursuzdu ama kardeşinin tedavisi için katlanıyordu. Bir gün önce konuştuğumuzda, 'Çık gel buraya, kardeşini tedavi ettiririz sonra da gelecek planlarımızı yaparız' diye konuşmuştuk. Öldürülmeseydi o gün buraya gelecekti" dedi.
02.08.2022 11:13 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:23
Türkiye Muğla'nın Milas ilçesinde öldürülen Zehra Bayır cinayetini konuşuyor. Kız kardeşinin tedavisi için 3 ay önce çalışmaya gittiği işletmenin sahipleri tarafından dövülüp, havuza atılarak öldürülen Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez konuştu.