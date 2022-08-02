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18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır'ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra'yı bu sözlerle anlattı

Muğla Milas'ta şarkı söylediği işletmenin sahipleri tarafından vahşice katledilen 18 yaşındaki Zehra Bayır'ın eski nişanlısı Ali Arpınar Zehra'yı anlattı. Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını, 1 ay sonra ayrıldıklarını fakat görüşmeye devam ettiklerini belirten Arpınar, "Öldürülmeden iki gün önce kendi aramızda barıştık ve buraya gelince ailelerimize durumu anlatacaktık. Çalıştığı yerde huzursuzdu ama kardeşinin tedavisi için katlanıyordu. Bir gün önce konuştuğumuzda, 'Çık gel buraya, kardeşini tedavi ettiririz sonra da gelecek planlarımızı yaparız' diye konuşmuştuk. Öldürülmeseydi o gün buraya gelecekti" dedi.

02.08.2022 11:13 - Son Güncelleme: 02.08.2022 11:23
18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra’yı bu sözlerle anlattı

Türkiye Muğla'nın Milas ilçesinde öldürülen Zehra Bayır cinayetini konuşuyor. Kız kardeşinin tedavisi için 3 ay önce çalışmaya gittiği işletmenin sahipleri tarafından dövülüp, havuza atılarak öldürülen Bayır'ın nişanlısı Ali Arpınar ilk kez konuştu.

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18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra’yı bu sözlerle anlattı

Karaman'da yaşayan ve çiftçilikte uğraştığını belirten Arpınar, Mart ayında nişan yaptıklarını ancak bir ay sonra ayrıldıklarını söyledi.

18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra’yı bu sözlerle anlattı

Aralarında sevgi bağı olduğu için sık sık konuştuklarını da ifade eden Arpınar, "Çalıştığı yerde durumu iyi değildi. Bazı konularda rahatsız olduğunu söylüyordu. Oradaki insanların iyi olmadığını söylemişti. Olaydan bir gece önce konuştuğumuzda tekrar Konya'ya gelmeyi düşünüyorum dedi.

18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra’yı bu sözlerle anlattı

Hatta ben geleyim, seni alıp buraya getireyim dedim. O da yok sen gelme, 'uzun yoldan geleceksin kaza filan olur, gelince konuşalım' dedi. Ama nasip olmadı. Ayrıldık ama bu sözde kaldı. Birbirimizden kopamadık.

18 yaşında vahşice katledilen Zehra Bayır’ın son konuşmaları ortaya çıktı! Eski nişanlısı Zehra’yı bu sözlerle anlattı

Gel buraya kardeşini tedavi ettirelim sonra da hayallerimizi gerçekleştirelim demiştim. İleriye dönük çok güzel hayallerimiz vardı. Bu hayallerimizi bizden çaldılar" dedi.

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