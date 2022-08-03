Guetemalalı orkestra şefinden genç öğrencisine taciz! İtiraf gibi mesajlar ortaya çıktı

Orkestra şefi pişmanlık mesajlarının ardından saatler sonra söylem değiştirdi: "Bence sen de beni yanlış anladın. Bugün fark ettim, dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım."