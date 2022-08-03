Guetemalalı orkestra şefinden genç öğrencisine taciz! İtiraf gibi mesajlar ortaya çıktı
İstanbul'da bulunan bir yazılım şirketinde çalışan Hazal A., Barış İçin Müzik Vakfı çatısı altında 8 yıllır çello dersi aldığı Guetemalalı orkestra şefi tarafından taciz edildi. 33 yaşındaki Samuel Gomez Matus'un cinsel taciz sonrası Hazal A.'ya gönderdiği mesajlarda tacizi adeta itiraf ettiği ortaya çıktı.
İstanbul'da çello dersi verdiği 8 yıllık öğrencisi Hazal A.'ya (24) 1 yıl önce evine davet edip taciz eden Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) yaşananlar sonrasında genç kadına attığı mesajlar ortaya çıktı.
O dönem Barış İçin Müzik Vakfı'nda eğitmen olan Matus hakkında suç duyurusunda bulunan Hazal A. iddiaya göre, sözlü ve fiziksel tacizin ardından evden ayrıldı.
Orkestra şefi pişmanlık mesajlarının ardından saatler sonra söylem değiştirdi: "Bence sen de beni yanlış anladın. Bugün fark ettim, dün ne kadar kötü olduğumu. Gerçekten çok yorgundum ve bira da hemencecik beni kötü yaptı. Seni gücendirecek bir şey dediğimi hatırlayamıyorum. Belki de kendimi doğru bir şekilde açıklayamamışımdır ama yemin ederim kötü bir niyetim yoktu. Sen benim için Türkiye'deki en önemli insanlardan birisin ve ben bir yanlış anlaşılmadan dolayı konuşmadığımız için çok üzgünüm. Umarım özür dilemek ve açıklama yapmak için bana 5 dakika konuşma fırsatı verirsin ama konuşmak istemezsen de anlarım."