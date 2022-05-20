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Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

Ankara'da polisin 3 katlı villaya düzenlediği operasyonda, 470 kök Hint keneviri ile bu bitkiyi yetiştirmede kullanan düzenekler ele geçirildi. Operasyona ilişkin şok detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu öğrenidli.

20.05.2022 12:22 - Son Güncelleme: 20.05.2022 12:22
Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

Ankara'da polisin 3 katlı villaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden M.Y.'nin İran'da böbreğini satıp, elde ettiği parayla villada uyuşturucu imalathanesi kurduğu öğrenidli.

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Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde 3 katlı villada esrar yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök 'Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

BÖBREĞİNİ SATIP UYUŞTURUCU İMALATHANESİ KURMUŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüphelilerden M.Y.'nin daha önce uzun süre Almanya'da yaşadığı ve uyuşturucu yetiştirmek için düzenek kurma işlemini orada öğrendiği belirlendi.

Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

M.Y.'nin, Türkiye'ye dönüş yaparak bu işi yapma kararı aldıktan sonra önce İran'a gittiği ve burada böbreğini yüklü bir para karşılığında sattığı saptandı.

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