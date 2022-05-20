Uyuşturucu operasyonunda şok detaylar! Böbreğini satıp, villada imalathane kurduğu ortaya çıktı

Ekipler, villaya operasyon düzenledi. Operasyonda özel düzenekle tüm katları seraya dönüştürülen villada 470 kök 'Hint keneviri ele geçirildi. Özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi ile oluşturulan düzeneğe de el konuldu. Villayı sadece uyuşturucu imal etmede kullanan M.Y., İ.A. ve M.A.Y. gözaltına alındı.

