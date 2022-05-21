Ehliyet için yeni çalışma! Çip ve kimlik yüklenecek...
Ehliyetler için yeni bir çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu. Soylu açıklamada, "Biz ehliyeti kimliğe yüklüyorduk, şimdi kimliği de ehliyete yükleyebileceğimiz yeni bir süreç başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Ehliyetler için yeni bir çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyetlerin kimlik kartlarına yüklenebilmesi gibi kimliklerin de ehliyete yüklenebileceği yeni bir çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
Çalışmalar hakkında bilgi alıp vatandaşlarla fotoğraf çektiren Soylu, Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün standında yaptığı açıklamada, Darphane ile birlikte dünyanın en güvenli, yerli ve milli pasaportunu ağustos ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını söyledi.
Soylu, yüzde 40 daha ince olacak yeni pasaportların güvenlik kodu ve parametrelerinin de daha yüksek olduğunu anlatarak, "Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımızı hem de mavi kartlarımızı inşallah Cumhuriyetin 100. yılında çok daha yeni bir form ve güvenlik önlemleri, daha yüksek bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.
"RENKLİ RESİM BASACAĞIZ"
Bakan Soylu, ehliyetlerle ilgili yeni çalışmaya ilişkin, şu bilgileri paylaştı: