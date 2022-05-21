Ehliyet için yeni çalışma! Çip ve kimlik yüklenecek...

Soylu, yüzde 40 daha ince olacak yeni pasaportların güvenlik kodu ve parametrelerinin de daha yüksek olduğunu anlatarak, "Hem pasaportumuzu hem ehliyetimizi hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarımızı hem de mavi kartlarımızı inşallah Cumhuriyetin 100. yılında çok daha yeni bir form ve güvenlik önlemleri, daha yüksek bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturacağız." ifadesini kullandı.