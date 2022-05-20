Bayrampaşa'da köpeğe bıçaklı saldırı! O anlar saniye saniye kaydedildi
İstanbul Bayrampaşa'da tepki çeken bir olay yaşandı. Bir şahıs bir iş yerinin önündeki 'Ares' isimli köpeğe bıçakla saldırdı. Köpeğin sahibi saldırgandan şikayetçi olmadığını söylerken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
20.05.2022 10:48 - Son Güncelleme: 20.05.2022 10:58
İstanbul Bayrampaşa'da tepki çeken bir olay yaşandı. Bir şahıs bir iş yerinin önündeki 'Ares' isimli köpeğe bıçakla saldırdı.
Köpeğin sahibi Semih Ümmet saldırgandan şikayetçi olmadığını belirterek, "İçeride oturuyorum. Köpeğim burada bağlıydı. Bir kişi köpek havladı diye bıçağı çıkartıp saldırdı. Dışarı çıktım. Sonradan öğrendik ki, çocuğun ailesi geldi rahatsızlığı varmış. Köpek ne yapabilir? Sonra tatlıya bağladık ama köpeğe vursaydı ölecekti yani ufacık köpek. Köpek havladı diye saldırmış sonradan gördük kamera kayıtlarında. Şikayetçi değilim." dedi.