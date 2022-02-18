Uyuşturucu borcunu ödemedi cinsel organını tekmeledi! Genç kadın çılgına döndü
Avustralya'da dehşet veren olay! Parayı alamadı cinsel organını tekmeledi. 24 yaşındaki Lauren Sommer isimli bir kadın, kendisine 100 dolar uyuşturucu borcu bulunan Brody Mitchell'i kaçırma ve kasten yaralama suçlarından dolayı mahkeme tarafından 18 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Yaşanan olayın detayları ise dünya basınında olay oldu.
18.02.2022 16:33 - Son Güncelleme: 18.02.2022 16:43
Avustralya'da yaşayan bir uyuşturucu ticareti olayı dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki Lauren Sommer isimli bir kadın, kendisine 100 dolar borcu bulunan Brody Mitchell'i kaçırma ve yaralama suçları nedeniyle mahkemeye çıktı.
Verilen sürede olay yerine ulaşamaması üzerine Lauren Sommer ve Steven Garratt'ın ulusal parka götürdüğü genç zor anlar yaşadı. Sommer önce genç adamın cinsel organını tekmeledi, sonrasında kıyafetlerini çıkartarak ağzına ıslak çorap yerleştirdi.