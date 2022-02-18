Uyuşturucu borcunu ödemedi cinsel organını tekmeledi! Genç kadın çılgına döndü

Genci çakmakla yakan Sommer'ın olay sırasında "Bu Steve'i soyduğun için, o benim kardeşim gibi" dediği kayıtlara geçti. Komşusu Steven Garratt'ın yardımıyla 19 yaşındaki genci darp eden Sommer, mahkemede tarafından verilen kararla 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.