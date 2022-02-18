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Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük'te bir evin bahçesinde görüntülendi

Yurt dışında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanılmasıyla gündeme gelen vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) Karabük'te bir evin bahçesinde görüntülendi. Ev sahibi durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte haberin detayları...

18.02.2022 18:22 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:27
Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Karabük'te bir evin bahçesinde vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Kurtuluş Mahallesi'nde evinin bahçesinde çalışan Minur Yıldırım, karşısında ne tür olduğunu bilemediği bir hayvan gördü.

Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Yıldırım, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.

Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Bir süre sonra gözden kaybolan hayvanın ne olduğunu öğrenmek isteyen Yıldırım, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Yıldırım, yetkililerden hayvanın yurt dışında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanılmasıyla gündeme gelen vizon olduğu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.

Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Vizon

Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük’te bir evin bahçesinde görüntülendi

Vizon

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