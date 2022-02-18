Koronavirüse rastlanmasıyla gündeme gelen vizon Karabük'te bir evin bahçesinde görüntülendi
Yurt dışında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanılmasıyla gündeme gelen vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) Karabük'te bir evin bahçesinde görüntülendi. Ev sahibi durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. İşte haberin detayları...
18.02.2022 18:22 - Son Güncelleme: 18.02.2022 18:27
ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Bir süre sonra gözden kaybolan hayvanın ne olduğunu öğrenmek isteyen Yıldırım, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvurdu.