Eski Fenerbahçeli Sezer Öztürk yol verme kavgasında cinayet işlemişti! İlk kez hakim karşısında: Çocuklarım için yaptım
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sezer Öztürk'ün karıştığı ölümlü yol verme kavgasının duruşmasına başlandı. Hakim karşısına ilk kez çıkan Sezer Öztürk kendisini böyle savundu.
Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim S. (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Sezer Öztürk olay yerinden uzaklaşırken kavga sonucu ise Halil İbrahim S. hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı.
Olaydan sonra kayıplara karışan Sezer Öztürk hakkında ise İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasından sonra firari futbolcu, Artvin Hopa'da bir kamyonetin arkasında yurt dışına çıkmak üzereyken yakalanarak tutuklanmıştı. Mağdur şüpheliler hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğinin altı çizilen iddianamede ise Sezer Öztürk'ün 37 yıl 5 aya kadar hapsi istenirken şüpheli Ömer G.'nin ise 38 yıl 2 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.
SEZER ÖZTÜRK HAKİM KARŞISINDAYDI
İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sezer Öztürk, Burhan Genç ve Ömer Genç cezaevinden getirilirken taraf avukatları da hazır mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında, "Eski milli bir futbolcu olarak burada olmaktan duyduğum üzüntüyü dile getirmek istiyorum" diyerek başlayan Öztürk, "Psikolojim iyi olmadığı için aldığım ağır ilaçlar yüzünden emniyette ve savcılıkta söylemek istediklerimi anlatamadım. Bugün burada her şeyi anlatmak istiyorum" dedi.
BAŞTA AİLESİNİ DÜŞÜNÜP ALTTAN ALMIŞ
Sabah'ta yer alan habere göre, Savunmasının devamında Öztürk, olay günü arkadaşı Ömer Genç ve ailesiyle birlikte ailecek hayvanat bahçesinden döndüklerini söyleyerek, "Arabada benim 3 çocuğum, eşim ve çocuklarımızın bakıcısı vardı. Arka arabada da Ömer'in 2 çocuğu ve eşi vardı. Tatil için kiraladığımız eve doğru gidiyorduk. Eve 100-200 metre kalmıştı ki 2-3 arabanın yolu kapattıklarını gördük. Arabaların kapıları açıktı. Yol isteyince bana, 'bekle lan' dediler. 5-10 dakika bekledikten sonra tekrar yol istedim bu sefer bana, küfürler ettiler. Ben yanımda ailem olduğu için hep alttan aldım ama arabada 1,5 yaşındaki çocuğum ağlıyor artık eve gitmem lazım. Geçecek başka yol yok. En son biri eşimin olduğu tarafın camından kafasını içeri sokarak küfür etti" dedi.
'OLAYIN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM'
Almanya'da büyüdüğünü söyleyen Sezer Öztürk, "Ama ben Türküm Hakim bey, bizde eşin ve çocuğun olduğu yerde küfür edilmez. Biz şerefimiz için yaşarız. Ben söylediklerini hep hazmettim. Çünkü alkollü olduklarını anladım. Biz arabada durdukça üstümüze geldiler. İçlerinden biri arka kapıyı açmaya çalışınca ben arabadan indim. İner inmez biri bana yumruk attı. Bijon anahtarıyla kafama vurdular. Demir çubuklar ve taşlarla vurmaya devam ettiler. Biri üstüme sandalye attı. Çok kalabalıklardı. Ben bunları yaşarken hep çocuklarımı ve eşimi düşündüm. Ölenin de 2 çocuğu varmış. Ama bunu ben başlatmadım sorumlusu ben değilim" dedi.
ÇOCUKLARI İÇİN YAPTIĞINI İDDİA ETTİ
Savunmasına devam eden Öztürk, "Bitmiyordu. Çocuklarımın yanında bu kadar gözleri dönmüş şiddete meyilli insanların çocuklarıma da bir şey yapacağını düşündüm. Ömer ilk önce havaya ateş etti. Biraz geri çekildiler ama yine gelip daha çok vurmaya başladılar. Ben bir ara kendimden geçer gibi oldum. Çocuklarıma bir şey olmasın diye sürekli dua ediyordum. O ana kadar kimseyi öldürmeyi düşünmedim. Allah hiçbir babayı bu pozisyona düşürmesin. Ömer'in kafasına vurduklarını ve Ömer'i yere düştüğünü gördüm. Ömer'in hanımı Ayşe abla eşini kurtarmaya çalışıyordu. Karşımızda 15-20 kişi var, biz eşlerimizle mücadele ediyoruz" dedi.