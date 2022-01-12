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Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

İstanbul ve Ankara peş peşe kar uyarıları geldi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul'da yarın hava sıcaklığının kuvvetli poyrazla düşmesi, perşembe günüyse yer yer kar yağışı bekleniyor. Ankara Valiliği de şiddetli sağanak ve kar uyarısı yaptı. İşte meteoroloji ve valiliklerden gelen o uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu...

12.01.2022 01:23 - Son Güncelleme: 12.01.2022 01:40
Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

İstanbul ve Ankara peş peşe kar uyarıları geldi. Meteorolojiden yapılan bilgilendirmeye göre İstanbul'da yarın hava sıcaklığının kuvvetli poyrazla düşmesi, perşembe günüyse yer yer kar yağışı bekleniyor.

İşte meteoroloji ve valiliklerden gelen o uyarılar ve 5 günlük hava durumu raporu...

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Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İstanbul Valiliği, İstanbul Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre, kentte yağmur şeklinde başlayacak yağışın, sıcaklık düşüşüyle karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

Valilik açıklamasında, bölge genelinde halen mevsim normallerinde olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren Trakya'dan başlayarak bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar bölge genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle yarından itibaren yağışların, Trakya'dan başlayarak bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

"Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklar; Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."

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