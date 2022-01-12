Uyarı üstüne uyarı! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor... | Meteoroloji hava durumu raporu

"Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. İstanbul'da yarın hava sıcaklıklarının kuvvetli poyraz ile birlikte hissedilir derecede düşmesi bekleniyor. Yağmur şeklinde başlayacak olan yağışların, sıcaklık düşüşü ile karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 13 Ocak Perşembe günü il genelinde yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklar; Çarşamba 3/4, Perşembe 0/2, Cuma -1/4, Cumartesi 1/7, Pazar 2/7. Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir."