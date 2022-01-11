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Avukat Dilara Yıldız'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye'yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Türkiye'yi kahreden bir cinayet meydana geldi. 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı tarafından vahşice katledildi. Olayın ardından yakalanan şüpheli Oktay Dönmez (29) adliyeye sevk edildi. Cinayetin ardından konuşan dayısı Mahmut Akyel, yeğeni Yıldız'ın kendisine attığı son mesajı paylaştı.

11.01.2022 17:48 - Son Güncelleme: 11.01.2022 18:06
Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

Korkunç cinayet dün saat 22.00 sıralarında İstanbul Tuzla'daki bir restoranda işlendi.

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Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

RESTORANTTA KURŞUN YAĞDIRDI
İddiaya göre, Oktay Dönmez (29) annesini görmek için memleketi Samsun'a giden ve bir süredir şehir dışında olan Avukat Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinin anahtarını değiştirdi.

Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

10 gün boyunca Yıldız'ın evinde kalan Dönmez, eve geldiğinde silah zoruyla Avukat Dilara Yıldız'ı alıkoyarak darbetti.

Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

İddiaya göre Dönmez, Yıldız'a önceden hazırladığı senetleri imzalaması ve otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptı.

Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesi Türkiye’yi sarsmıştı! Dayısı kahreden mesajı paylaştı

29 yaşındaki Avukat Dilara Yıldız, kendisini ölümle tehdit eden eski uzman çavuş olan ayrıldığı nişanlısı Oktay Dönmez ile restorana gitmek için dışarı çıktı.

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