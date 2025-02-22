Süt ve süt ürünleri günlük beslenmede önemli bir yer tutar. Ancak sütte bulunan laktoz bazı bireylerde sindirim rahatsızlıklarına ve karın ağrısına yol açabilir. Bu durumu yaşayan kişiler için özel olarak üretilen laktozsuz süt, laktozun parçalanarak sindirimi kolaylaştırılmış bir versiyonudur. Peki, laktozsuz süt faydalı mı?