Laktozsuz süt nasıl üretilir? Faydaları ve zararlar…
Çoğu insan doğuştan laktozu sindirir. Ancak dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisi yaş ilerledikçe ince bağırsakta laktozu parçalayan laktaz enziminin üretiminin azalmasıyla birlikte laktoz intoleransı yaşar. Peki laktozsuz süt nasıl üretilir? İşte laktoz hakkında merak edilenler…
takvim.com.tr Süt ve süt ürünleri günlük beslenmede önemli bir yer tutar. Ancak sütte bulunan laktoz bazı bireylerde sindirim rahatsızlıklarına ve karın ağrısına yol açabilir. Bu durumu yaşayan kişiler için özel olarak üretilen laktozsuz süt, laktozun parçalanarak sindirimi kolaylaştırılmış bir versiyonudur. Peki, laktozsuz süt faydalı mı? LAKTOZSUZ SÜT NASIL YAPILIR?
Laktozsuz
süt, normal sütten laktaz enzimi kullanılarak laktozun parçalanmasıyla elde edilir. Laktoz, süt ve süt ürünlerinde bulunan doğal bir şekerdir ve bazı kişiler bu şekeri sindiremez. Üretim sürecinde süte laktaz enzimi eklenerek laktoz glikoz ve galaktoza ayrıştırılır, böylece sindirimi kolay hale gelir. LAKTOZSUZ SÜT FAYDALI MI?
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Laktoz intoleransı olanlar için idealdir: Sindirimi kolay olduğu için şişkinlik, gaz ve mide rahatsızlığı gibi sorunlara yol açmaz.
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Besin değerini korur: Normal sütle aynı vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Kalsiyum, D vitamini ve protein açısından zengin bir kaynaktır.
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Daha tatlı bir tada sahiptir: Laktoz parçalandığında glikoz ve galaktoza dönüştüğü için doğal olarak daha tatlıdır. LAKTOZSUZ SÜT NASIL ELDE EDİLİYOR?
Laktozsuz
süt, endüstriyel olarak laktaz enzimi eklenerek veya fiziksel filtrasyon yöntemleriyle laktozun sütten ayrıştırılmasıyla üretilir. Bu işlemler sütün doğallığını bozmadan sadece laktozu parçalayarak sindirimi kolaylaştırır.