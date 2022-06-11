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Üsküdar'da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Üsküdar'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi. Şehir dışından İstanbul'a gezi için gelen vatandaşların kaza esnasında otobüslerin içerisinde olmaması facia yaşanmasını önledi. Kazada bir kişi yaralanırken zincirleme kazaya karışan otobüsler havadan görüntülendi.

11.06.2022 09:41 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:08
Üsküdar’da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Kaza Üsküdar'da Nuhkuyusu Caddesi üzerinde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Şehir dışından İstanbul'a günübirlik tur için gelen otobüsün şoförü Fazıl Bulduklu, yolcular Karacaahmet mezarlığında kabir ziyareti yaptığı sırada otobüsü yol kenarına park etti.

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Üsküdar’da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Şoför daha sonra park ettiği yol kenarından ayrılıp yola girmek istediği sırada iddiaya göre Hayrullah Karaaslan yönetiminde olan ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 14M sefer sayılı 34 JD 2996 plakalı İETT otobüsü önünde bulunan otobüse çarptı.

Üsküdar’da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Çarpmanın etkisiyle savrulan tur otobüsü önünde duran 07 AVG 042 plakalı Mercedes markalı başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp reklam panosunu ve ağacı devirdi.

Üsküdar’da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Üsküdar’da İETT otobüsü iki tur otobüsüne çarptı! Ortalık savaş alanına döndü

Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü.

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