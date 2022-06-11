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SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

Son dakika haberleri... Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü ifade etti. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

11.06.2022 10:01 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:06
SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.

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SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

Burun, yüz germe, göğüs ve karın yağı alma operasyonu geçiren Kılıç'a doktoru, 'Hediyem olsun' diyerek koltuk altı toparlama da yaptı.

SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.

SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

Kılıç'a, paranın 40 bin lirasını iade eden doktor, tedavisini de yarım bıraktı.

SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı

Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.

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