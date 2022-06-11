SON DAKİKA: Estetik faciası: Burun kemikleri eriyip genzinden düştü! Karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı
Son dakika haberleri... Estetik operasyonlar sonrası vücudunda büyük deformasyon olan Çilem Kılıç, burun kemiklerinin de eriyip genzinden düştüğünü ifade etti. Kılıç'ın karın ve göğüs bölgesi enfeksiyon kaptı. Kulak arkasında yaralar, koltuk altlarında ise haritayı andıran görüntüler oluştu.
11.06.2022 10:01 - Son Güncelleme: 11.06.2022 10:06
Antalya'da yaşayan Çilem Kılıç (52), kuaför bir arkadaşının tavsiyesi ile gittiği estetik cerrah R.G.'ye, kredi çekip 75 bin lira vererek, geçen 10 Şubat'ta özel bir hastanede estetik operasyon geçirdi.
İki hafta kontrollerine devam edilen Çilem Kılıç, anlaştıkları ameliyatların bir kısmının yapılmadığını fark edince parasına geri istedi.