İzmir'de köpek tartışmasından 3 kişi canice katledildi! Korkunç anlar saniye saniye görüntülendi
İzmir'in Bayraklı ilçesinde iki komşu arasında bir süre önce köpek besleme kavgası çıktı. Kavganın ardından gerginlik düşmeyince Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. O anlar bir kişi tarafından kaydedildi.
10.06.2022 18:07 - Son Güncelleme: 10.06.2022 18:41
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Ali İhsan K. (62), köpek beslediği için kavga ettiği komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) tabancayla vurarak öldürdü. Olay anı, cep telefonuyla anbean görüntülendi.
İddiaya göre, Ali İhsan K., 4 gün önce evinin bahçesinde köpek besleyen komşusu Yahya Köşek'e, "Parka giderken torunlarım köpekten korkuyor" diyerek tepki gösterdi.
Köşek'in sert cevap vermesi üzerine ikilinin arasında kavga çıktı. Bu kavganın ardından bugün Ali İhsan K.'ye ait evin önünde tekrar karşılaşan ikili arasında bir tartışma daha yaşandı.