Gençler havalı buluyor ama kullanımı KOAH riskini artırıyor! Tüketildiği her an akciğer fonksiyonlarını nakavt ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dünya KOAH Günü dolayısıyla önemli bilgiler paylaşıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, KOAH'ın kalıcı solunum zorluklarına yol açan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. KOAH, genellikle öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve bu semptomlar zamanla daha da kötüleşebiliyor.

Gençlerde KOAH riskini artırıyor KOAH, çoğunlukla yaşlı bireylerde görülse de erken yaşlarda da başlayabiliyor ve gençleri de etkileyebiliyor. Tütün kullanımı hastalığın en yaygın nedeni olsa da son dönemde elektronik sigara kullanımının da önemli bir risk faktörü olduğu vurgulandı. Ayrıca şehirleşmenin artmasıyla birlikte hava kirliliğine maruz kalma, biyokütle yakıtlarının dumanı ve yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler de KOAH riskini artırıyor.