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Gençler havalı buluyor ama kullanımı KOAH riskini artırıyor! Tüketildiği her an akciğer fonksiyonlarını nakavt ediyor

Dünya KOAH Günü nedeniyle Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, bu hastalığın erken tanı ve tedavisinin önemine dikkat çekti. Gençlerin elinden düşürmediği elektronik sigaralar hastalığın en büyük tetikleyicileri arasında yer alıyor. Tüketildiği taktirde akciğere ciddi zararlar veren bu cihazlar KOAH riskini de artırıyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:49 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 16:49
Gençler havalı buluyor ama kullanımı KOAH riskini artırıyor! Tüketildiği her an akciğer fonksiyonlarını nakavt ediyor

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Dünya KOAH Günü dolayısıyla önemli bilgiler paylaşıldı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Dr. Aslı Görek Dilektaşlı, KOAH'ın kalıcı solunum zorluklarına yol açan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu belirtti. KOAH, genellikle öksürük, balgam ve nefes darlığı gibi belirtilerle kendini gösteriyor ve bu semptomlar zamanla daha da kötüleşebiliyor.

Gençler havalı buluyor ama kullanımı KOAH riskini artırıyor! Tüketildiği her an akciğer fonksiyonlarını nakavt ediyor

Gençlerde KOAH riskini artırıyor

KOAH, çoğunlukla yaşlı bireylerde görülse de erken yaşlarda da başlayabiliyor ve gençleri de etkileyebiliyor. Tütün kullanımı hastalığın en yaygın nedeni olsa da son dönemde elektronik sigara kullanımının da önemli bir risk faktörü olduğu vurgulandı. Ayrıca şehirleşmenin artmasıyla birlikte hava kirliliğine maruz kalma, biyokütle yakıtlarının dumanı ve yetersiz beslenme gibi çevresel faktörler de KOAH riskini artırıyor.

Gençler havalı buluyor ama kullanımı KOAH riskini artırıyor! Tüketildiği her an akciğer fonksiyonlarını nakavt ediyor

Alevlenmelerin önlenmesi önemli

Dr. Dilektaşlı, KOAH tedavisinde en etkili yöntemlerden birinin solunum yolu ilaçları ve akciğer rehabilitasyonu olduğunu belirtti. Akciğer fonksiyonlarını korumak için grip ve zatürre aşılarının uygulanmasının önemine dikkat çeken Dilektaşlı, tedavi sürecinde hastaların düzenli olarak izlenmesinin ve alevlenmelerin engellenmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Alevlenmeler, akciğer fonksiyonlarını kalıcı olarak olumsuz etkileyebileceği için bu dönemde tedaviye özen gösterilmesi gerektiğini paylaştı.

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