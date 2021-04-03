A101 3 Nisan aktüel kataloğunda neredeyse %53'e varan indirim! A101'de hafta sonu ucuzluk furyası...
A101 3 Nisan aktüel kataloğunda neredeyse %53'e varan indirim dikkat çekiyor. A101'de bu hafta sonu Hero Baby İrmikli Bebek Maması Ek Besin, Çerezya Soslu Cips Fıstık, Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi, Soft Bingo Çamaşır Yumuşatıcısı, Bingo Toz Deterjan Beyaz, Glıss Şampuan Color Protect, Vaseline Jel Krem Baby, Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Günlük Temizleme Jeli, Mistral Kağıt Havlu Perforeli, 10 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 50'li ve 10'lu paket Nestle Crunch Sütlü Pirinç Patlaklı Çikolata yüzde 53'e varan indirimler raflarda satışa sunuldu.
A101 3 Nisan aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi bugünün çok araştırılanları arasında yer aldı. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Finish Bulaşık Makinesi Tableti Hepsi 1 Arada 50'li ve 10'lu paket Nestle Crunch Sütlü Pirinç Patlaklı Çikolata yüzde 53'e varan bulunuyor. Dikkat çeken diğer ürünler arasında Glıss Şampuan Color Protect, Keyfe Sütlü Osmanlı Dibek Kahvesi, Bingo Toz Deterjan Beyaz, Soft Bingo Çamaşır Yumuşatıcısı, Vaseline Jel Krem Baby ve Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Günlük Temizleme Jeli yer aldı.