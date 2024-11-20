Ünlü YouTuber 6 ayda 40 kilo verdi! "Kimse karnımı görmesin istiyordum bu yüzden kıyafetlerimi hep iki kat giyerdim..."

Hindistan'ın en tanınmış isimlerinden biri olan Ashish Chanchlani, komedi içerikleriyle büyük bir takipçi kitlesine sahip. YouTube'da 30 milyon aboneye, Instagram'da ise 17,2 milyon takipçiye ulaşan Ashish son dönemdeki şaşırtıcı fitness dönüşümüyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Dilerseniz ünlü ismin ilham verici değişiminin perde arkasına birlikte bakalım...

Yıllarca mücadele etti Ashish, hayatının çoğunda kilolu olduğunu belirtiyor ve bu durumu değiştirmek için yıllarca mücadele ettiğini söylüyor. Özellikle 130 kilo olduğu dönemde aynada gördüğü kişi onu derinden etkiledi ve bu noktada değişim yapmak adına harekete geçmeye karar verdi. 29 yaşındayken Aralık 2023'e kadar ideal kilosuna ulaşma hedefi koydu. 8 Haziran 2023'te 130 kilo olan Ashish, 8 Aralık 2023'te 88 kiloya inmeyi başardı. Bu onun kararlılıkla başardığı büyük bir dönüşümün simgesi oldu.