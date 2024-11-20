Tıkalı lavaboyu şipşak açacak! Tesisatçılara para vermenize gerek yok

Evde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkalı lavabolar çoğu zaman sinir bozucu bir hal alabilir. Ancak profesyonel bir tesisatçıyı çağırmadan önce, evde bulunan birkaç basit malzeme ve pratik yöntemle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte tıkalı lavabonuzu açmak için kullanabileceğiniz bazı etkili ve ekonomik çözümler…
1. Karbonat ve Sirke ile Doğal Temizlik
Lavabo tıkanıklığını açmanın en bilinen ve etkili yollarından biri karbonat ve sirke karışımıdır. Yarım su bardağı karbonat, tıkanan lavabonun içine dökün. Üzerine bir su bardağı sirke ekleyin ve karışımın köpürmesini bekleyin. Köpürme işlemi bittikten sonra, sıcak su ile karışımı yıkayın. Bu yöntem, özellikle yağ ve kir birikintilerini temizlemede oldukça başarılıdır.
2. Sıcak Su ve Tuz İle Etkili Temizlik
Bir diğer pratik çözüm ise sıcak su ve tuz karışımıdır. Bir litre sıcak suya birkaç yemek kaşığı tuz ekleyip karıştırın ve lavaboya dökün. Tuz, yağları çözerken sıcak su da tıkanıklığa neden olan maddeleri yumuşatarak lavabonun açılmasına yardımcı olur. Bu yöntemle lavabonuzda biriken kirleri kolayca temizleyebilirsiniz.