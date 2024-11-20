Tıkalı lavaboyu şipşak açacak! Tesisatçılara para vermenize gerek yok

Evde en sık karşılaşılan sorunlardan biri olan tıkalı lavabolar çoğu zaman sinir bozucu bir hal alabilir. Ancak profesyonel bir tesisatçıyı çağırmadan önce, evde bulunan birkaç basit malzeme ve pratik yöntemle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte tıkalı lavabonuzu açmak için kullanabileceğiniz bazı etkili ve ekonomik çözümler…

1. Karbonat ve Sirke ile Doğal Temizlik Lavabo tıkanıklığını açmanın en bilinen ve etkili yollarından biri karbonat ve sirke karışımıdır. Yarım su bardağı karbonat, tıkanan lavabonun içine dökün. Üzerine bir su bardağı sirke ekleyin ve karışımın köpürmesini bekleyin. Köpürme işlemi bittikten sonra, sıcak su ile karışımı yıkayın. Bu yöntem, özellikle yağ ve kir birikintilerini temizlemede oldukça başarılıdır.