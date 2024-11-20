Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmalarından Ünal Akpınar İnşaat'ın patronu Birol Akpınar ile Melek Akpınar 25 yıl önce dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliğinden iki çocuğu oldu. İddiaya göre Birol Akpınar'ın şirketinde çalışan sevgilisi Selda Balta'ya atacağı "Çok süslen. Duşunu yap. Altı olmayan Kahveci Güzeli elbiseni giy" mesajını yanlışlıkla eşine atması ise ortalığı karıştırdı.

Melek Akpınar, avukatı Sibel Engin aracılığıyla delil tespiti davası açarak, emniyetten Birol Akpınar ile Selda Balta'nın 3 ayrı şehirde, 5 yıldızlı otellerde suit odalarda konakladıklarına dair otel kayıtları ve otel kamera kayıtları ile mahkemenin yolunu tuttu.