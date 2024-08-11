Ünlü spor mağazasında dikizleme skandalı! Güvenlik müdürü kameraları çalışanların soyunma odasına çevirdi

İstanbul'da ünlü bir spor mağazasında taciz skandalı patlak verdi. Güvenlik müdürü Bahadır C., çalışan kadınların üzerini değiştirdiği odayı izleyebilmek için kamera açılarını değiştirdi. Durumu fark eden genç kadın çalışanın şikayeti sonrası Bahadır C. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.