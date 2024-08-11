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Ünlü spor mağazasında dikizleme skandalı! Güvenlik müdürü kameraları çalışanların soyunma odasına çevirdi

İstanbul'da ünlü bir spor mağazasında taciz skandalı patlak verdi. Güvenlik müdürü Bahadır C., çalışan kadınların üzerini değiştirdiği odayı izleyebilmek için kamera açılarını değiştirdi. Durumu fark eden genç kadın çalışanın şikayeti sonrası Bahadır C. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 07:45 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 07:46
Ünlü spor mağazasında dikizleme skandalı! Güvenlik müdürü kameraları çalışanların soyunma odasına çevirdi 1

İstanbul'da bulunan ünlü bir giyim mağazasında güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C'nin kadınların üzerini değiştirdiği alanı izleyebilmek için kameraların açısını değiştirdiği ortaya çıktı.

Ünlü spor mağazasında dikizleme skandalı! Güvenlik müdürü kameraları çalışanların soyunma odasına çevirdi 2

Olay geçtiğimiz 26 Aralık ayında İstanbul Beyoğlu'nda bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Seda Y., iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle kendilerine ayrılan bir bölüme üzerlerini değiştiriyordu.

Ünlü spor mağazasında dikizleme skandalı! Güvenlik müdürü kameraları çalışanların soyunma odasına çevirdi 3

(Resimdeki: Bahadır C.)

KAMERANIN AÇISINI SOYUNMA ALANINA ÇEVİRDİ

Olayın yaşandığı gün işyerine gelen genç kadın işletmenin üst katına çıkarak üzerini değiştirmek istedi. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra üniformasını giyen Seda Y., iş yerinde bulunan güvenlik kamerasının açısının değiştirilerek soyunduğu alanı izlendiğini gördü. Bu durumu diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşan genç kadın geçmişe yönelik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

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