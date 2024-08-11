Türkiye'nin konuştuğu sokak ortasındaki eski koca vahşetinde yeni detay! Serpil Gül'ün ağabeyi: Her şey planlı sünnet bahane!

1 Olay, Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu. Serpil Gül baba Harun Gül ile birlikte kalan çocuklarını görmek için Arnavutköy'deki evine geldi. Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı.

2 Sokakta da devam eden tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağının takılması sonucu yere düştü. Bu sırada havaya bir el ateş eden Harun Gül, Serpil Gül'ü başından silahla vurdu. Olayı görenler polise ihbarda bulundu. Arnavutköy'de öldürülen Serpil Gül'ün ağabeyi konuştu