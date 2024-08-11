Türkiye'nin konuştuğu sokak ortasındaki eski koca vahşetinde yeni detay! Serpil Gül'ün ağabeyi: Her şey planlı sünnet bahane!

İstanbul Arnavutköy'de eski kocası tarafından sokak ortasında katledilen Serpil Gül'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Kan donduran olayla ilgili Serpil Gül'ün ağabeyi Cihan Yılmaz, her şeyin planlı olduğunu ve sünnet bahanesiyle kardeşinin kandırıldığını söyledi. İşte detaylar...
Olay, Cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Serpil Gül ile 40 yaşındaki Harun Gül 2 yıldır boşanma aşamasındaydı ve ayrı yaşıyordu. Serpil Gül baba Harun Gül ile birlikte kalan çocuklarını görmek için Arnavutköy'deki evine geldi. Harun Gül, Serpil Gül'e çocuklarını göstermeyince çift arasında tartışma çıktı.
Sokakta da devam eden tartışmada Serpil Gül eşi Harun Gül'den kaçarken ayağının takılması sonucu yere düştü. Bu sırada havaya bir el ateş eden Harun Gül, Serpil Gül'ü başından silahla vurdu. Olayı görenler polise ihbarda bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine geldiğinde Harun Gül'ün eşi Serpil Gül'ün başında beklediğini gördü.