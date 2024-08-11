Ankara'da 9 kişiye mezar olmuştu! Kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya ''Anne duası diyorum'' dedi.

1 Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait plakalı yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı.

2 Ankara'da yaşayan ve sabah saat 02.00'de Manisa'ya seyahat etmek için Öz Ağrı Seç Turizm firmasının kaza yapan otobüsünden bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti. Başka bir firmadan bilet alarak Manisa'ya doğru hareket eden Kaya, bineceği otobüsün kaza yaptığını öğrendiğinde ise şoke oldu.