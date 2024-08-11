PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Ankara'da 9 kişiye mezar olmuştu! Kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya ''Anne duası diyorum'' dedi.

Ankara'da kaza yapan Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait yolcu otobüsünün gecikeceğini öğrenen 39'uncu yolcu Faruk Kaya, 9 kişinin hayatını kaybettiği kazadan kıl payı kurtuldu. Kaya, "Kimisi şans der, ben anne duası diyorum" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 06:59 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 06:59
Ankara’da 9 kişiye mezar olmuştu! Kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya ’’Anne duası diyorum’’ dedi. 1

Ağrı'dan İzmir'e gitmek üzere yola çıkan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait plakalı yolcu otobüsünün Ankara'da kaza yapmasının ardından 9 kişi hayatını kaybetti, 27 yaralandı.

Ankara’da 9 kişiye mezar olmuştu! Kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya ’’Anne duası diyorum’’ dedi. 2

Ankara'da yaşayan ve sabah saat 02.00'de Manisa'ya seyahat etmek için Öz Ağrı Seç Turizm firmasının kaza yapan otobüsünden bilet alan Faruk Kaya, otobüsün 2 saat gecikeceğini öğrenince internetten aldığı bileti iptal etti. Başka bir firmadan bilet alarak Manisa'ya doğru hareket eden Kaya, bineceği otobüsün kaza yaptığını öğrendiğinde ise şoke oldu.

Ankara’da 9 kişiye mezar olmuştu! Kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya ’’Anne duası diyorum’’ dedi. 3

Otobüse Ankara'dan tek bilet alan kişi olan ve bileti iptal etmesinden dolayı yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Faruk Kaya, otobüse binmekten neden vazgeçtiğini anlattı. Kaya, "Arkadaşımla buluşmak için saat bilet almıştım. 01.00'e doğru AŞTİ'ye geldim. Firmanın yazıhanesinde kimseyi bulamadım.

SON DAKİKA