Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında takipçilerine seslendi. Kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayan Akyürek, "İki kez babasına saldırdı, beni de darp etti" dedi.
KELEPÇELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Hastaneye götürülen Melek Bal, kelepçeli fotoğrafını da paylaştı.
Yaşananların ardından Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özel açıklamalarda bulundu. Çift, yardım çağrısının ardından kızlarının tedavi altına alındığını söyleyip aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı.