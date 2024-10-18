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Kızının bağımlı olduğunu açıklamıştı | Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul yaşananları anlattı:12 yaşından beri kullanıyor

Türk müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal'ın yasaklı madde kullandığını belirterek yardım çağrısında bulunmuştu. Kızının kriz geçirdiğini ve bu nedenle büyük korku yaşadıklarını belirten Akyürek, "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" demişti. Yaşananların ardından Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özel açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:00 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:41
Kızının bağımlı olduğunu açıklamıştı | Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul yaşananları anlattı:12 yaşından beri kullanıyor

Şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında takipçilerine seslendi. Kızı Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayan Akyürek, "İki kez babasına saldırdı, beni de darp etti" dedi.

Kızının bağımlı olduğunu açıklamıştı | Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul yaşananları anlattı:12 yaşından beri kullanıyor

KELEPÇELİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Hastaneye götürülen Melek Bal, kelepçeli fotoğrafını da paylaştı.

Kızının bağımlı olduğunu açıklamıştı | Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul yaşananları anlattı:12 yaşından beri kullanıyor

Yaşananların ardından Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, özel açıklamalarda bulundu. Çift, yardım çağrısının ardından kızlarının tedavi altına alındığını söyleyip aileleri sosyal medya platformlarındaki tehlike konusunda uyardı.

Umut Akyürek'in yardım çığlığı

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