Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından dün (17 Ekim) Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu durum ülkemizin fay hattında yaşadığı gerçeği hatırlattı.

485 DİRİ FAY HATTI BULUNDU

Diri faylara detaylı bir şekilde yer veren harita, mahallenizden hatta evinizin altından dahi geçen aktif fayı gösteriyor. Yapılan araştırmada 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu.