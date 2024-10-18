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Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi! 45 il mercek altında! İşte riskli bölgeler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), güncellenen deprem haritasında Türkiye'nin 45 ilinde 5.5 ve üzeri büyüklükte depremlere neden olabilecek 485 diri fay hattı tespit etti. Bu durum, ülkemizin sismik risk haritasında önemli bir güncellemeye işaret ediyor. İşte riskli bölgeler...

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 07:35 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:27
Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi! 45 il mercek altında! İşte riskli bölgeler

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntının ardından dün (17 Ekim) Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Bu durum ülkemizin fay hattında yaşadığı gerçeği hatırlattı.

Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi! 45 il mercek altında! İşte riskli bölgeler

Depremin ardından Türkiye'de bulunan diri fayları gösteren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) güncellenen haritası yoğun ilgi gördü.

Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi! 45 il mercek altında! İşte riskli bölgeler

485 DİRİ FAY HATTI BULUNDU

Diri faylara detaylı bir şekilde yer veren harita, mahallenizden hatta evinizin altından dahi geçen aktif fayı gösteriyor. Yapılan araştırmada 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu.

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