Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası intihar etti! Bonomo'dan ilk açıklama geldi: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor"

Ünlü Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, 8 Ekim'de akşam saatlerinde Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı.
Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı.
Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
ŞARKICI BONOMO SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Can Bonomo, ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirerek, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.