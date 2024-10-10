Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası intihar etti! Bonomo'dan ilk açıklama geldi: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor"

ŞARKICI BONOMO SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Can Bonomo, ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirerek, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.