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Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun ablası intihar etti! Bonomo'dan ilk açıklama geldi: "Ailemiz zor bir süreçten geçiyor"

Ünlü şarkıcı Can Bonomo'nun 42 yaşındaki ablası Funda Bonomo, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan evinde ilaç içerek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Can Bonomo ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız" ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 21:49 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:03
Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun ablası intihar etti! Bonomo’dan ilk açıklama geldi: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor

Ünlü Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası Funda Bonomo, 8 Ekim'de akşam saatlerinde Murat Reis Mahallesi'ndeki evinde çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı.

Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun ablası intihar etti! Bonomo’dan ilk açıklama geldi: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Funda Bonomo, tedaviye alındı.

Tedavisi devam eden Funda Bonomo'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Şarkıcı Can Bonomo'nun ablası intihar girişiminde bulundu!

Ünlü şarkıcı Can Bonomo’nun ablası intihar etti! Bonomo’dan ilk açıklama geldi: Ailemiz zor bir süreçten geçiyor

ŞARKICI BONOMO SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Can Bonomo, ablasının intihar girişiminde bulunmasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla üzüntüsünü dile getirerek, "Ailemiz son günlerde zor bir süreçten geçiyor. Ablam erken müdahale sayesinde şu an stabil durumda ve uzun bir iyileşme sürecine girdi. Ona destek olabilmek adına tüm sevenleri olarak yanındayız. Ablam bize mental ve duygusal sağlığın önemini ve asla ihmal edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Bu süreçte bizlere saygı ve sevgiyle yaklaşan herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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