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Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! "Hayatından endişe ediyorum" demişti

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da bugün yine izleyicisiyle buluştu. Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp Halkalı Küçükçekmece'den kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin nerede olduğu konuşuldu. Ancak programda enteresan anlar yaşandı. Anne Rabia'nın canlı yayında kaş göz yaptığı anlar kafa karıştırdı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 23:27
Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti

ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da yeni haftaya da dikkat çeken konularla başladı.

Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya gelmişti.

Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı!

Esra Erol’da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! Hayatından endişe ediyorum demişti

93 GÜNDÜR KAYIP!

Rabia Hanım kocasıyla kavga ettiğini, oğlu Fatih'in de buna dayanamayıp evi terk ettiğini, 93 gündür kayıp olan oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirmişti.

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