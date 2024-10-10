Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! "Hayatından endişe ediyorum" demişti
ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da bugün yine izleyicisiyle buluştu. Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın'ı aramak için stüdyoya geldi. Babasıyla tartışıp Halkalı Küçükçekmece'den kayıplara karışan 21 yaşındaki gencin nerede olduğu konuşuldu. Ancak programda enteresan anlar yaşandı. Anne Rabia'nın canlı yayında kaş göz yaptığı anlar kafa karıştırdı. İşte Esra Erol'da bugün yaşananlar...