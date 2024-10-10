Esra Erol'da oğlunu arayan anne Rabia kaş göz yaparken yakalandı! "Hayatından endişe ediyorum" demişti

ATV 'nin sevilen programı Esra Erol 'da yeni haftaya da dikkat çeken konularla başladı.

Rabia Hanım; 7 Temmuz 2024'ten beri haber alamadığı 21 yaşındaki oğlu Fatih Aydın 'ı aramak için stüdyoya gelmişti.

93 GÜNDÜR KAYIP!

Rabia Hanım kocasıyla kavga ettiğini, oğlu Fatih'in de buna dayanamayıp evi terk ettiğini, 93 gündür kayıp olan oğlunun hayatından endişe ettiğini dile getirmişti.