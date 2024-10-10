90 bin dolarlık böcek: Türkiye’nin her ilinde görülüyor! Külçe külçe altın değerinde

Gergedan böceği, dünyanın en büyük ve en güçlü böcek türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle erkek bireylerde görülen belirgin boynuzları sayesinde tanınan bu etkileyici tür, görünümüyle de dikkat çekiyor. Gergedan adı, bu böceklerin başında bulunan ve rakiplerle mücadelede önemli rol oynayan o eşsiz boynuzlardan geliyor.