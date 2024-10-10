90 bin dolarlık böcek: Türkiye’nin her ilinde görülüyor! Külçe külçe altın değerinde

Gergedan böceği, dünyanın en büyük ve en güçlü böcek türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle erkek bireylerde görülen belirgin boynuzları sayesinde tanınan bu etkileyici tür, görünümüyle de dikkat çekiyor. Gergedan adı, bu böceklerin başında bulunan ve rakiplerle mücadelede önemli rol oynayan o eşsiz boynuzlardan geliyor.
Boynuzların İşlevi ve Yaşam Döngüsü
Gergedan böceklerinin boynuzları, hem mücadele dönemlerinde hem de çiftleşme sırasında dişilere karşı bir gösteri unsuru olarak işlev görüyor.
Avrupa kıtası dışında Kuzey Afrika, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan gibi bölgelerde de rastlanan gergedan böcekleri, larva dönemlerinde doğada çürüyen bitkilerle besleniyor.