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Şişli'de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

İstanbul Şişli'de olaylı bir gece yaşandı. Hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

01.11.2022 08:44 - Son Güncelleme: 01.11.2022 08:44
Şişli’de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

İstanbul hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken önü kesilen otomobilin sürücüsü Muhammet Tekin, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Şişli’de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

Olay, saat 22.00 sıralarında Gülbahar Mahallesi Galataderesi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Şişli’de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

İddiaya göre bir otomobilin önü henüz kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yol üzerinde otomobille kesildi.

Şişli’de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRIP KADINI KAÇIRDILAR

Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

Şişli’de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü

Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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