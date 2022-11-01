Şişli'de olaylı gece: Otomobile silahlı saldırı düzenleyen kişiler kadını kaçırdı! 1 ölü
İstanbul Şişli'de olaylı bir gece yaşandı. Hareket halindeki otomobilin önünü kesen silahlı kişiler, iddiaya göre otomobildeki kadını zorla kaçırırken, bu sırada kurşun yağdırdı. Saldırıda önü kesilen otomobilin sürücüsü yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
01.11.2022 08:44 - Son Güncelleme: 01.11.2022 08:44
OTOMOBİLE KURŞUN YAĞDIRIP KADINI KAÇIRDILAR
Şüpheliler araç içerisindeki sürücü Muhammet Tekin'i silahla yaralayarak, yanındaki kadını zorla otomobillerine bindirdi. Şüpheliler daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.
Saldırıyı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Muhammet Tekin'e ilk müdahalede bulundu. Tekin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.