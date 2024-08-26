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Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'a WhatsApp şoku! Hesabı hacklenince olanlar oldu: Arkadaşını tam tamına 80 bin lira...

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Ünlü oyuncunun hesabını ele geçiren dolandırıcılar, Ahmet Mümtaz Taylan gibi davranarak yakın arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'dan 80 bin lira para aldı. İşte olayda yaşanan şok detaylar...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 17:22 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 17:22
Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’a WhatsApp şoku! Hesabı hacklenince olanlar oldu: Arkadaşını tam tamına 80 bin lira... 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosuna dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabı dolandırıcılar tarafından ele geçirildi. Ünlü oyuncunun hesabını ele geçiren dolandırıcılar, Ahmet Mümtaz Taylan gibi davranarak yakın arkadaşı Cüneyt Dalgakıran'dan 80 bin lira para aldı. İşte olayda yaşanan şok detaylar...

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’a WhatsApp şoku! Hesabı hacklenince olanlar oldu: Arkadaşını tam tamına 80 bin lira... 2

Kızılcık Şerbeti dizisinde Settar Tanrıöğen'in rahatsızlığı sonrası Apo karakterini Ahmet Mümtaz Taylan devraldı.

Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’a WhatsApp şoku! Hesabı hacklenince olanlar oldu: Arkadaşını tam tamına 80 bin lira... 3

WHATSAPP HESABINI DOLANDIRICILAR ELE GEÇİRDİ

Ahmet Mümtaz Taylan başarılı oyunculuğuyla ekranların tozunu attırırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz kasım ayında Ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın WhatsApp hesabını dolandırıcılar ele geçirdi.

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