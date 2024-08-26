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Ankara Keçiören'de komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı

Ankara Keçiören'de 3 gün önce komşular arasında çıkan tartışma dün gece silahlı kavgaya dönüştü. Mecnun Ekinci isimli şahıs 4 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdi Şengül Zurnacı ise yaralandı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 10:33 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 10:43
Ankara Keçiören’de komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı 1

Ankara Keçiören'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mecnun Ekinci isimli şahıs Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ü öldürdü Şengül Zurnacı'yı ise yaraladı.

Ankara Keçiören’de komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı 2

Olay, saat 00.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422'nci sokakta meydana geldi.

Komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı

İddiaya göre, aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde kavga çıktı.

Ankara Keçiören’de komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı 3

Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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