Ankara Keçiören'de komşu faciası: 3 ölü 1 yaralı

Ankara Keçiören'de 3 gün önce komşular arasında çıkan tartışma dün gece silahlı kavgaya dönüştü. Mecnun Ekinci isimli şahıs 4 kişiyi tabancayla vurdu. Olayda Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ün yaşamını yitirdi Şengül Zurnacı ise yaralandı.
Ankara Keçiören'de komşular arasında çıkan silahlı kavgada Mecnun Ekinci isimli şahıs Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı ve Mustafa Öztürk'ü öldürdü Şengül Zurnacı'yı ise yaraladı.
Olay, saat 00.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi 1422'nci sokakta meydana geldi.
İddiaya göre, aralarında 3 gün önce tartışma yaşanan komşular arasında, bu gece saatlerinde kavga çıktı.
Mecnun Ekinci, komşuları Mücahit Zurnacı, Murat Zurnacı, Şengül Zurnacı ve Mustafa Öztürk'e tabancayla ateş edip kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.