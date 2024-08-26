45 kiloyu yıldırım hızında eriten anne sırrını açıkladı! 'Kuru peynir gevreği ve esmer şeker...'

1 İki çocuk annesi diyetisyen Ilana Muhlstein, kısa sürede 45 kilo vererek herkesi şaşkına çevirdi. Başarı sırrını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Muhlstein'a göre kilo vermenin yolu, sağlıksız yiyecekleri tamamen hayatımızdan çıkarmaktan değil, akıllıca tüketmekten geçiyor.

2 Şeker, Tuz, Yağ Tuzağına Düşmeyin! Muhlstein, hazır gıdaların bağımlılık yaratmasının ardındaki sebebin şeker, tuz ve yağ üçlüsünün yarattığı lezzet patlaması olduğunu belirtiyor. Bu üçlü, beynimizde ödül mekanizmalarını tetikleyerek sürekli daha fazla yeme isteği yaratıyor. Örnek olarak bir kurabiyeyi gösteren Muhlstein, tuzlu kenarların şekerli ve yağlı iç kısımla yarattığı dengenin bu bağımlılığı artırdığını ifade ediyor.