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45 kiloyu yıldırım hızında eriten anne sırrını açıkladı! 'Kuru peynir gevreği ve esmer şeker...'

Kilo vermenin sırrı sadece sağlıklı beslenmekten geçmiyor. İki çocuk annesi diyetisyen Ilana Muhlstein, 45 kilo vermeyi başardığı yöntemlerinde baharat ve çeşnilerin gücüne dikkat çekiyor. Muhlstein, şeker, tuz ve yağ üçlüsünün yarattığı bağımlılığın üstesinden gelmek için kendi geliştirdiği bir denge yöntemini kullanıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 19:41 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 19:41
45 kiloyu yıldırım hızında eriten anne sırrını açıkladı! ’Kuru peynir gevreği ve esmer şeker...’ 1

İki çocuk annesi diyetisyen Ilana Muhlstein, kısa sürede 45 kilo vererek herkesi şaşkına çevirdi. Başarı sırrını ise sosyal medya hesabından paylaştı. Muhlstein'a göre kilo vermenin yolu, sağlıksız yiyecekleri tamamen hayatımızdan çıkarmaktan değil, akıllıca tüketmekten geçiyor.

45 kiloyu yıldırım hızında eriten anne sırrını açıkladı! ’Kuru peynir gevreği ve esmer şeker...’ 2

Şeker, Tuz, Yağ Tuzağına Düşmeyin!

Muhlstein, hazır gıdaların bağımlılık yaratmasının ardındaki sebebin şeker, tuz ve yağ üçlüsünün yarattığı lezzet patlaması olduğunu belirtiyor. Bu üçlü, beynimizde ödül mekanizmalarını tetikleyerek sürekli daha fazla yeme isteği yaratıyor. Örnek olarak bir kurabiyeyi gösteren Muhlstein, tuzlu kenarların şekerli ve yağlı iç kısımla yarattığı dengenin bu bağımlılığı artırdığını ifade ediyor.

45 kiloyu yıldırım hızında eriten anne sırrını açıkladı! ’Kuru peynir gevreği ve esmer şeker...’ 3

Çözüm: Kendi Dengenizi Yaratın!

Peki, bu üçlüden tamamen vazgeçmeden nasıl sağlıklı bir şekilde kilo verebiliriz? İşte Muhlstein'in sırrı tam da burada yatıyor! Diyetisyen, sağlıksız besinleri tamamen hayatından çıkarmak yerine, kendi geliştirdiği bir denge yöntemiyle tüketiyor.

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