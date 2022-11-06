Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı
Faruk Aslan, oğlunun trafik cezasını ödemek isterken dolandırıldı. "Zaten Çiftlikbank mağduruyum bir de başıma bu geldi" diyen mağdur vatandaş, yaşadığı olayı şöyle anlattı…
06.11.2022 14:30 - Son Güncelleme: 06.11.2022 14:30
Oğlunun trafik cezasını ödemek isteyen baba Faruk Aslan, telefonu ile internete girerek cezayı ödemek istedi. Karşısına çıkan ilk siteye tıklayarak trafik cezası ödemek için kart bilgilerini giren Aslan, gelen mesaja onay vermesiyle şok yaşadı. Banka hesabındaki 4 bin TL'si bir anda çekilen Aslan, dolandırıldığını anladı.
Trafik borcunu ödemek isterken bütün parasını dolandırıcılara kaptıran Faruk Aslan, "Çocuğum motosikletle kaskını takmadığı için 196 TL trafik cezası yedi. Ben de bu cezayı internetten ödemek istedim. Karşıma çıkan ilk siteye tıkladım. Adımı soyadımı, kimlik numaramı ve diğer bilgilerimi yazdım ve telefonuma gelen mesaja onay verdim.