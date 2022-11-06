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Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

Faruk Aslan, oğlunun trafik cezasını ödemek isterken dolandırıldı. "Zaten Çiftlikbank mağduruyum bir de başıma bu geldi" diyen mağdur vatandaş, yaşadığı olayı şöyle anlattı&hellip;

06.11.2022 14:30 - Son Güncelleme: 06.11.2022 14:30
Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

İstanbul Sarıyer'de yaşayan Halil Rahman Aslan'a motosikleti ile Beşiktaş'a kask takmadığı gerekçesiyle ceza yazıldı.

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Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

Oğlunun trafik cezasını ödemek isteyen baba Faruk Aslan, telefonu ile internete girerek cezayı ödemek istedi. Karşısına çıkan ilk siteye tıklayarak trafik cezası ödemek için kart bilgilerini giren Aslan, gelen mesaja onay vermesiyle şok yaşadı. Banka hesabındaki 4 bin TL'si bir anda çekilen Aslan, dolandırıldığını anladı.

Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

Trafik borcunu ödemek isterken bütün parasını dolandırıcılara kaptıran Faruk Aslan, "Çocuğum motosikletle kaskını takmadığı için 196 TL trafik cezası yedi. Ben de bu cezayı internetten ödemek istedim. Karşıma çıkan ilk siteye tıkladım. Adımı soyadımı, kimlik numaramı ve diğer bilgilerimi yazdım ve telefonuma gelen mesaja onay verdim.

Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

Bana gelen mesajda sadece onaylamam gerektiği yazıyordu. Onaylamamın ardından peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Farklı miktarlara tekrar onay istiyordu. Hepsini reddettim ama şüphelenip hesabıma girdiğimde 4 bin TL'min çekildiğini gördüm.

Çiftlikbank mağduru trafik cezasını ödemek isterken de dolandırıldı

Ayrıca 196 TL'lik ceza bile ödenmemişti. Resmi bir site gibi duruyordu hatta bankadan aldığım makbuzda da gelir idaresinin mührü vardı. Dolandırıldığıma emin olduktan sonra savcılığa gittim, onlar da zaten bunu teyit ettiler" dedi.

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