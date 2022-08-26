SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'na silahlı saldırı! Bayrampaşa'da AVM kafesinde öldürüldü
Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vurularak öldürüldü. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayken, zanlı kaçarken yakalandı.
26.08.2022 10:23 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:41
Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vuruldu.
Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı AVM kafesinde öldürüldü | Video
Ağır yaralanan Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli Mustafa Y. (33) olay yerinin 50 metre yakınında yakalandı.