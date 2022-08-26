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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'na silahlı saldırı! Bayrampaşa'da AVM kafesinde öldürüldü

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı'na silahlı saldırı! Bayrampaşa'da AVM kafesinde öldürüldü

Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vurularak öldürüldü. Dün akşam saatlerinde yaşanan olayken, zanlı kaçarken yakalandı.

26.08.2022 10:23 - Son Güncelleme: 26.08.2022 10:41
SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı (45), Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin kafesinde silahla vuruldu.

Beşiktaş'ın tribün lideri Seyit Subaşı AVM kafesinde öldürüldü | Video

Ağır yaralanan Subaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken şüpheli Mustafa Y. (33) olay yerinin 50 metre yakınında yakalandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede meydana geldi. Arkadaşlarıyla kafede oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Subaşı'nın kanlar içinde kaldığını görenler polisi ve sağlık ekiplerini aradı. Sağlık ekipleri Subaşı'yı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Subaşı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Polis ekipleri ise saldırıyı düzenleyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Silahlı saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda Subaşı'nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söyledi.

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