SON DAKİKA | Beşiktaş’ın tribün lideri Seyit Subaşı’na silahlı saldırı! Bayrampaşa’da AVM kafesinde öldürüldü

Şüphelinin emniyette verdiği ifadede, Beşiktaş taraftarı olduğunu, Beşiktaş-Karagümrük maçında amigoluk yapan Seyit Subaşı ile tartıştıklarını, maç sonrası Maçka Parkı'nda Subaşı'nın kendisine silahla bir el ateş ettiğini ancak isabet ettiremediğini söyledi.