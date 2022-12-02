Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar
Üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı taciz olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tacizde akılalmaz ihmaller günyüzüne çıkarken, minibüs şoförlerinin sabıka kaydı ve uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken saldırganla ilgili hiçbir prosedüre uyulmadığı belirlendi.
02.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:23
Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi.
SABAH'ın Sakarya'da yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor.