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Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

Üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı taciz olayıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Tacizde akılalmaz ihmaller günyüzüne çıkarken, minibüs şoförlerinin sabıka kaydı ve uyuşturucu testine kadar denetimlerden geçirilmesi gerekirken saldırganla ilgili hiçbir prosedüre uyulmadığı belirlendi.

02.12.2022 08:55 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:23
Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

Sakarya'da bindiği minibüste cezaevinden yeni çıkan şoförün tacizine maruz kalan ve darp edilen üniversiteli Merve K.'nın yaşadığı kâbus, meslek odalarının ve iş başvurusu alan kurumların sabıkalı şoförlerle ilgili ihmal ve aymazlıklarını gündeme getirdi.

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Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

Merve K.'nın annesi Sevgi K. ve meslek odalarının açıklamaları, genç kızın; 11 Şubat 2015 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde Özgecan Aslan'ın yaşadığı acı akıbetten şans eseri kurtulduğunu gözler önüne seriyor.

Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

Anne Sevgi K., "Minibüsün sahibine, 'Minibüsünüzü teslim ettiğiniz kişiyi tanıyor musunuz?' diye sorunca 'Tanımıyorum' dedi. Binlerce insanı taşıyan minibüsler kimlere emanet ediliyor. Bu tür kişiler artık toplumun içinde gezdirilmesin" dedi.

Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

Acılı anne, "Bakmaya kıyamadığım kızımı, bir şerefsiz ellerini bağlayıp, döverek, kirli emellerine alet etmeye çalışıyor. Ama kızım direndi. Öldürülseydi, hesabını kim verecekti. Hiçbir insanın evladı bunu hak etmiyor. Kızım, o minibüste emanet. İnsan olan da kendisine teslim edilen emanete saldırmaz, korur" dedi.

Üniversiteli kıza dehşeti yaşatmıştı! Minibüs tacizinde şok detaylar

SABAH'ın Sakarya'da yerel kaynaklardan edindiği bilgilere göre minibüs şoförlüğü başvurularında ehliyet haricinde ekstra belge istenmiyor.

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