Tek kurşunla canlarına kıydılar! Acılı anne ilk kez konuştu: Odadan çık dediler
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 19 yaşındaki Duygu Unutmaz ve 20 yaşındaki Yusuf Tekin'in kafa kafaya verip tek kurşunla canlarına kıymaları yakınlarını üzüntüye boğdu. Gençlerin cenazeleri bugün toprağa verilecek. Acı olay sırasında evde bulunan Tekin'ın annesi, "Odaya çorba götürmeye gittiğimde ikisi kafa kafaya vermiş oturuyorlardı. Bana çık dediler. Sonra silah sesi geldi" ifadesini kullandı.
02.12.2022 11:54 - Son Güncelleme: 02.12.2022 11:54
İstanbul Beyikdüzü'nde henüz daha 19 ve 20 yaşındayken odada kafa kafaya verip tek kurşunla canlarına kıyan iki sevgili Duygu Unutmaz ve erkek arkadaşı Yusuf Tekin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.
Hayatını kaybeden Duygu Unutmaz'ın sosyal medya fenomeni olduğu ve on binlerce takipçisi olduğu öğrenildi.
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan bir daireden gelen ihbar üzerine harekete geçen Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri adreste 2 cesetle karşılaştı.