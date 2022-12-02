Tek kurşunla canlarına kıydılar! Acılı anne ilk kez konuştu: Odadan çık dediler

Unutmaz'ın arkadaşları yaptıkları paylaşımda isyan ederek, "Bir insan hayatı bu kadar değersiz mi ? Neden herkesin silahı var. Neden herkes bu kadar vicdansız. Seven insan sevdiğine nasıl yapar bunu. Biz şimdi Duygu'nun yerini nasıl dolduracağız" notunu paylaştılar.