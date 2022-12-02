Bursa'daki uçak faciasından saniyeler önce! Kokpitteki son anlar yolcu Burcu Sağlam'ın objektifinde
Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçağın düşmeis sonucu iş adamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) yaşamını yitirdi. Uçak düşmeden önce Burcu Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği son görüntüleri ortaya çıktı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve saniye saniye o anlar...
02.12.2022 01:32 - Son Güncelleme: 02.12.2022 01:35
Bursa'nın Osmangazi ilçesi'nde tek motorlu uçak düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Acı olayda hayatını kaybedenlerin iş adamı pilot Hakan Köksal (54) ve yanındaki güzellik uzmanı yolcu Burcu Sağlam (22) olduğu öğrenildi.
VALİLİKTEN DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Bursa Valiliğince, Osmangazi ilçesinde düşen uçağın kendi kategorisine uygun olarak özel uçuş izniyle uçuşlarını gerçekleştirdiği bildirildi.