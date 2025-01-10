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Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul'un madde bağımlılığı tedavisi gören kızları Melek Bal, zor günleri geride bıraktı. 19 yaşındaki Melek Bal, anne ve babasıyla bugün bir televizyon programına katılarak bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı. Tedavisi devam eden Bal, başından geçenleri anlatırken ailelere de seslenmeyi ihmal etmedi.

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Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 12:02 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 12:16
Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Umut Akyürek, meslektaşı müzisyen Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı 19 yaşındaki kızı Melek Bal'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Akyürek'in yardım çağrısının ardından madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kızları Melek Bal, hastaneye yatırıldı.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Tedaviye olumlu cevap veren Melek Bal, bugün konuk olduğu bir canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Neler Oluyor Hayatta programına anne ve babasıyla birlikte katılan Melek Bal, bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Bir yaşam derneğinde tedavisinin devam ettiğini belirten Melek Bal, "Hocalarım da eski bağımlılar, bize destek oluyorlar. Üç aydır temizim" dedi.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

"İlk kez bırakmaya kendim istekliyim. Kişi kendi istemeyince bırakamıyor" diyen Melek Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merak ve bilgisizlikle 13 yaşında arkadaşlarımdan etkilenerek başladım. Ailem 3-4 ay içinde agresif tavırlarımdan fark etti ve ilk tedavimi öyle oldum"

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Yasaklı maddelerin türlü yiyeceklerin içine konulduğu ve dışarıdan fark edilmediğini vurgulayarak aileleri uyaran Melek Bal, "Keklere, çikolatalara konulabiliyor. Kokusu olmadığı için fark edilmiyor. Aileler, çocuklarının hareketlerinden anlayabilirler; sürekli uyur veya hiç uyamaz, okuldan kaçar, saldırgan davranır, aileyle arasına bir mesafe koymaya başlar" dedi.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Melek Bal, "Kendi yaşıtlarına neler önerirsin?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Bir kere biz aktif dönemdeyken, bize doğruyu söyleyen herkesi düşman olarak görüyoruz. Ancak bir süre ayık kaldığımızda her şeyin farkına varıyoruz.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Bu bırakılabilecek bir şey. Bundan kimse gocunmasın, çekinmesin. Paylaşıp destek istesin. Bunu ben yaptıysam, hocalarım yaptıysa herkes yapabilir. Gerçekten bırakılabiliyor"

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

"ÇOK ACI ŞEYLER YAŞADIK"

Umut Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Bardağı taşıran son damlaydı. Kendi yaşadığımız sıkıntının taşması değildi aslında. Yaşarken ölüyor çocuklar.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Hiç düşünemeyeceğiniz şeyler yaşıyorsunuz. Tek çocuğunuz, göz bebeğiniz. Ne yaptığını bilmiyor. 7-24 özellikle babası anlatıyorduk, yalvarıyorduk ama etki etmiyordu.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Duvar gibi karşınızda çocuğunuz. Çok acı şeyler yaşadık. Ne yaparsanız yapın bir yere kadar etkili olabiliyorsunuz."

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

NE OLMUŞTU?
Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor.

Umut Akyürek’in kızı Melek Bal bağımlılıkla mücadelesini ilk kez canlı yayında anlattı!

Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var"