Hiç düşünemeyeceğiniz şeyler yaşıyorsunuz. Tek çocuğunuz, göz bebeğiniz. Ne yaptığını bilmiyor. 7-24 özellikle babası anlatıyorduk, yalvarıyorduk ama etki etmiyordu.

Duvar gibi karşınızda çocuğunuz. Çok acı şeyler yaşadık. Ne yaparsanız yapın bir yere kadar etkili olabiliyorsunuz."

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş.