Umut Akyürek, meslektaşı müzisyen Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.
Umut Akyürek, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızı 19 yaşındaki kızı Melek Bal'dan korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.
Akyürek'in yardım çağrısının ardından madde bağımlısı ve psikolojik sorunlar yaşadığı kızları Melek Bal, hastaneye yatırıldı.
Tedaviye olumlu cevap veren Melek Bal, bugün konuk olduğu bir canlı yayında yaşadıklarını anlattı. Neler Oluyor Hayatta programına anne ve babasıyla birlikte katılan Melek Bal, bağımlılıkla mücadelesini ilk kez anlattı.
Bir yaşam derneğinde tedavisinin devam ettiğini belirten Melek Bal, "Hocalarım da eski bağımlılar, bize destek oluyorlar. Üç aydır temizim" dedi.
"İlk kez bırakmaya kendim istekliyim. Kişi kendi istemeyince bırakamıyor" diyen Melek Bal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Merak ve bilgisizlikle 13 yaşında arkadaşlarımdan etkilenerek başladım. Ailem 3-4 ay içinde agresif tavırlarımdan fark etti ve ilk tedavimi öyle oldum"
Yasaklı maddelerin türlü yiyeceklerin içine konulduğu ve dışarıdan fark edilmediğini vurgulayarak aileleri uyaran Melek Bal, "Keklere, çikolatalara konulabiliyor. Kokusu olmadığı için fark edilmiyor. Aileler, çocuklarının hareketlerinden anlayabilirler; sürekli uyur veya hiç uyamaz, okuldan kaçar, saldırgan davranır, aileyle arasına bir mesafe koymaya başlar" dedi.
Melek Bal, "Kendi yaşıtlarına neler önerirsin?" sorusuna da şöyle karşılık verdi: "Bir kere biz aktif dönemdeyken, bize doğruyu söyleyen herkesi düşman olarak görüyoruz. Ancak bir süre ayık kaldığımızda her şeyin farkına varıyoruz.
Bu bırakılabilecek bir şey. Bundan kimse gocunmasın, çekinmesin. Paylaşıp destek istesin. Bunu ben yaptıysam, hocalarım yaptıysa herkes yapabilir. Gerçekten bırakılabiliyor"
"ÇOK ACI ŞEYLER YAŞADIK"
Umut Akyürek, şu ifadeleri kullandı: "Bardağı taşıran son damlaydı. Kendi yaşadığımız sıkıntının taşması değildi aslında. Yaşarken ölüyor çocuklar.
Hiç düşünemeyeceğiniz şeyler yaşıyorsunuz. Tek çocuğunuz, göz bebeğiniz. Ne yaptığını bilmiyor. 7-24 özellikle babası anlatıyorduk, yalvarıyorduk ama etki etmiyordu.
Duvar gibi karşınızda çocuğunuz. Çok acı şeyler yaşadık. Ne yaparsanız yapın bir yere kadar etkili olabiliyorsunuz."
NE OLMUŞTU?
Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Çok kontrolsüzce rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için hiçbir konuda, korkunç boyutlara vardı iş.
Ben şu an kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık. Ne oluyor sonucunda, hiçbir şey olmuyor.
Polisler gelip dil döküyor, en fazla nezarethane de ifade alınıyor. Bununla ilgili bir çözüm olamıyor. Biliyorsunuz kamuoyunu günlerdir meşgul eden olaylar var madde kullanan gençlerin maalesef karıştığı suçlar var. Gencecik bir polisimiz şehit oldu. İki genç kızımız katledildi. Hepsinin kökeninde bu illet var"