Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! “Seni öyle özledim ki...”

ANNESİNE DONÖR OLACAKTI

Hande Erçel, tedavisi devam eden annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.