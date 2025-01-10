Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! “Seni öyle özledim ki...”

Hakan Sabancı ile uzun zamandır aşk yaşayan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Erçel, annesi Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.
Ünlü oyuncu, annesinin fotoğraflarını "Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok" notuyla yayınladı.
Kanser nedeniyle annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu.
İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...
ANNESİNE DONÖR OLACAKTI
Hande Erçel, tedavisi devam eden annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.
Uzun süredir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 yılında vefat etti.