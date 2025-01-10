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Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! “Seni öyle özledim ki...”

Ünlü oyuncu Hande Erçel, kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündem oldu. Son dönemlerde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Erçel, bu kez duygu yüklü paylaşımıyla gündeme geldi. Erçel, annesi Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu. "Seni öyle özledim ki ölçüsü yok" diyen ünlü oyuncunun anne özlemi yürek burktu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:04 Güncelleme Tarihi :10 Ocak 2025 , 11:04
Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

Hakan Sabancı ile uzun zamandır aşk yaşayan Hande Erçel, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

Ünlü oyuncu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Erçel, annesi Aylin Erçel'in ölüm yıl dönümünde duygusal bir paylaşımda bulundu.

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

Ünlü oyuncu, annesinin fotoğraflarını "Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok" notuyla yayınladı.

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

Kanser nedeniyle annesi Aylin Erçel'i 2019 yılında kaybeden Hande Erçel'in anne özlemi yürek burktu.

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

İşte Hande Erçel'in o paylaşımı...

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

ANNESİNE DONÖR OLACAKTI

Hande Erçel, tedavisi devam eden annesinin sağlık durumu hakkında, "Güzel gidiyor her şey yolunda. İnşallah bir aksilik olmaz. İyileşme sürecine geçtik." demişti. Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı.

Hande Erçel’den annesi Aylin Erçel’in ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım! Seni öyle özledim ki...

Uzun süredir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 yılında vefat etti.